Atriz Paolla Oliveira é anunciada nova musa de camarote do Carnaval do Rio de Janeiro

A atriz Paolla Oliveira, de 40 anos, foi anunciada nesta quarta-feira (1º) como a nova musa do camarote Arpoador na Marquês da Sapucaí. Ela substituirá a empresária e influenciadora Bianca Andrade, de 28 anos, a Boca Rosa, que ocupou o posto no Carnaval do ano passado.

"Ser recebida com tanta grandiosidade nesse camarote tão incrível é uma honra", disse Paolla, que também desfilará à frente da bateria da Grande Rio pela quinta vez, a terceira vez consecutiva.

A Grande Rio foi a campeã de 2022, com enredo de exaltação a Exu. Este ano, a agremiação vai homenagear Zeca Pagodinho.

Paolla chegou a fazer um post no Instagram sobre a sua expectativa para o Carnaval. Veja:

Paolla e Zeca Pagodinho chegaram a se encontrar no ensaio da escola Grande Rio na noite desta terça-feira (31). A atriz publicou fotos com ele em suas redes sociais e afirmou ser uma honra. "Zeca, levanta seu copo para o povo brasileiro, te encontrei nesse terreiro, Xerém é o seu quintal", postou ela, usando um trecho do samba-enredo.

Paolla Oliveira é confirmada como rainha da bateria da Grande Rio (Divulgação)

Atriz Paolla Oliveira na novela da Globo

Paolla Oliveira estava no ar até recentemente na novela "Cara e Coragem" (Globo). Ela interpretou a protagonista da história, Pat, uma dublê de cenas de ação que se envolvia numa perigosa investigação criminal.

Bumbum empinado na piscina e sensualidade ao emergir da água, Paolla Oliveira é pura sensação nas redes (Divulgação)