Paolla Oliveira samba muito em ensaio da Grande Rio

Paolla Oliveira voltou para os ensaios de Carnaval em grande estilo. Rainha de bateria da Grande Rio, tradicional escola de samba do Rio de Janeiro, a atriz compareceu à quadra da agremiação usando um maiô verde e vermelho, cores da escola, com fio-dental e calça transparente por cima.

No Instagram, a namorada de Diogo Nogueira apareceu em um curto vídeo, já pronta para sair para o ensaio na escola, segurando Bruttus, seu cachorro com o sambista, no colo: “Um dia de cada vez, um sorriso de cada vez”, começou a atriz.

“Que saudade eu estava da minha Grande Rio. Vamos com calma, com cuidado e muito amor pelo Carnaval, torcendo e fazendo nossa parte, para que em 2022 a gente consiga colocar nossa escola na avenida”, escreveu na legenda.

Nos comentários, outros artistas elogiaram o look da atriz. “Vai, Rainha”, incentivou Paloma Bernardi. “Que samba é esse? Arrepiei”, garantiu Juju Salimeni.

Os internautas anônimos, no entanto, reprovaram a retomada dos ensaios. Muitos destacaram a variante ômicron como uma prova de que a pandemia ainda não acabou. “Querida, Carnaval não, né?”, pediu uma seguidora, acrescentando um emoji chorando. “Covid só depois do Carnaval?”, questionou outra.

O Rio de Janeiro ainda não bateu o martelo sobre o Carnaval. O prefeito da cidade, Eduardo Paes (PSD), disse que, se não houver condições, não vai realizar os eventos. Nesta segunda (29), ele chegou a gravar um vídeo explicando que o Réveillon também não está garantido, já que costuma reunir milhares de pessoas em Copacabana.