Atriz Demi Moore, ex-esposa de Bruce Willis, compartilha vídeos do aniversário do ator

O ator Bruce Willis, diagnosticado com demência no mês passado, completou 68 anos neste domingo (19) e recebeu o carinho da família, inclusive da atriz Demi Moore, sua ex-mulher. A atual esposa do artista, Emma Hemming e demais familiares também celebraram a vida do ator. Desde que a doença de Bruce Willis foi definida, Demi Moore se mudou para a casa do ex.

A atriz Demi Moore se manifestou nas redes sociais: “Feliz aniversário, BW! Que bom que pudemos celebrar você hoje. Te amo e amo nossa família. Obrigado a todos pelo amor e desejos - todos nós os sentimos”.