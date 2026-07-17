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Atriz Camila Márdila aproveita dias na Ilha do Marajó durante passagem pelo Pará

Atriz de “Que Horas Ela Volta?” e “Ainda Estou Aqui” compartilhou registros de passeio em Soure enquanto participa das gravações do filme “O Funeral”

Hannah Franco

A atriz Camila Márdila, conhecida por trabalhos como “Que Horas Ela Volta?”, “Onde Nascem os Fortes” e “Ainda Estou Aqui”, aproveitou a passagem pelo Pará para conhecer as belezas naturais da Ilha do Marajó. Nesta quinta-feira (16), a artista compartilhou nas redes sociais momentos de lazer em Soure.

Camila publicou imagens de um passeio pelo igarapé Mata Fome, onde tomou banho de rio e mostrou aos seguidores um pouco da paisagem local. A atriz também compartilhou vídeos da região e registros de uma aula de zumba realizada na Praça da Independência, ao som de melody.

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A presença de Camila Márdila no Pará está relacionada às gravações de “O Funeral”, novo longa-metragem da cineasta Carolina MarkowiczAs filmagens foram encerradas recentemente em solo paraense, mas a atriz permaneceu no Estado para aproveitar mais tempo na região.

A Ilha do Marajó foi uma das locações escolhidas para a produção, que também teve cenas gravadas em outros pontos do Pará, como Fordlândia e Santarém, antes da conclusão do cronograma em Belém.

“O Funeral” reúne nomes do cinema brasileiro

O novo filme de Carolina Markowicz acompanha uma tradicional família brasileira de classe alta que enfrenta uma crise após a morte repentina do patriarca. Durante o funeral, a chegada inesperada de uma filha ilegítima provoca conflitos entre os familiares e disputas relacionadas à herança.

Além de Camila Márdila, o elenco reúne nomes conhecidos do audiovisual brasileiro, como Maeve Jinkings (“Ainda Estou Aqui”), Julio Andrade (“Sob Pressão”), Robério Diógenes (“O Agente Secreto”) e Rosa Malagueta (“O Último Azul”).

A produção é assinada pela Biônica Filmes, com coprodução da portuguesa O Som e a Fúria. A data oficial de estreia de “O Funeral” ainda não foi divulgada.

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