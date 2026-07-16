VÍDEO: Nora de Andressa Urach diz ter 'duas vaginas' e fala sobre condição rara

A influenciadora de conteúdo adulto Maya Braga, nora de Andressa Urach, usou as redes sociais na última quarta-feira (15) para revelar aos seguidores que possui uma condição congênita rara na anatomia íntima.

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Em um vídeo gravado ao lado do namorado, o também criador de conteúdo adulto Arthur Urach, ela contou que foi diagnosticada com útero didelfo, uma malformação congênita do sistema reprodutor feminino.

Assista ao vídeo:

Maya explicou que decidiu voltar ao assunto após a repercussão de publicações anteriores sobre sua condição. "Eu descobri que eu tenho 'duas vaginas' e desde que eu falei sobre esse assunto aqui, vem repercutindo muito", afirmou.

Ela explicou que o útero didelfo é caracterizado pela formação de dois úteros independentes, cada um com seu próprio colo uterino, o que pode resultar em dois canais vaginais.

Ao comentar a descoberta, ela destacou que outras mulheres também convivem com a condição. "Claro que isso não me torna menos ou mais que as outras mulheres, apenas diferente, né?", disse.

No vídeo, Maya também respondeu a dúvidas frequentes enviadas pelos seguidores. Segundo ela, mantém relações sexuais utilizando apenas um dos canais vaginais, embora exista a possibilidade de uma gestação ocorrer por qualquer um dos úteros.

"É extremamente raro, mas é possível. E, por curiosidade, gente, eu descobri que em uma das vaginas eu ainda sou virgem", revelou.

Maya ainda contou que a condição interfere no período menstrual. De acordo com ela, a menstruação ocorre pelos dois canais vaginais, o que faz com que o fluxo seja mais intenso.

"Sim, gente, e consequentemente eu tenho um fluxo bem mais intenso do que a maioria das mulheres", afirmou.