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Lia Mendonça pede desculpas após repercussão de vídeo com búfalo assado no Marajó

Públicação em que o animal é assado inteiro gerou críticas nas redes sociais

Hannah Franco

15 de julho de 2026 às 20:01

( Foto: Reprodução/Instagram )

A influenciadora paraense Lia Mendonça se pronunciou nesta quarta-feira (15) após a repercussão do vídeo em que aparece preparando um búfalo inteiro assado durante uma passagem pela Ilha do Marajó. O conteúdo gerou críticas nas redes sociais pelo modo como o animal foi apresentado, dividindo opiniões entre internautas.

Em uma sequência de vídeos publicados nos stories, Lia pediu desculpas às pessoas que se sentiram ofendidas e afirmou que não teve intenção de desrespeitar a cultura. “Eu tenho humildade o suficiente para pedir perdão aos povos marajoaras que se sentiram ofendidos”, declarou a influenciadora. O vídeo foi apagado do perfil.

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Segundo Lia, o consumo da carne de búfalo faz parte da tradição e da culinária da região. Ela explicou que a proposta do conteúdo era mostrar aspectos considerados autênticos do Marajó.

“Aqui no Marajó é comum comer carne de búfalo. A gente só fez o vídeo porque vocês sabem que eu sou raiz e o pessoal está acostumado a ver o Pará de uma forma gourmetizada”, afirmou.

A influenciadora também apresentou uma nota fiscal do frigorífico onde, segundo ela, o búfalo foi adquirido. Lia afirmou que o animal era proveniente de um estabelecimento legalizado e que a carne comercializada era própria para consumo.

O vídeo contou com a participação dos influenciadores Chrys Dias e Débora Paixão, além do cantor MC Daniel.

Vídeo gerou críticas nas redes sociais

Após a publicação das imagens, parte dos internautas criticou a exposição do búfalo inteiro, animal que possui forte valor simbólico e cultural para a Ilha do Marajó. 

Após o preparo, Lia e os demais influenciadores também divulgaram registros entregando marmitas feitas com a carne do búfalo para comunidades da Ilha do Marajó.

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