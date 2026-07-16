Vini Jr. curte foto de biquíni de amiga de Virginia e interação repercute na web; veja quem é

Natural de Goiânia, Duda Freire soma mais de 4 milhões de seguidores e costuma aparecer ao lado da influenciadora em viagens e eventos.

Duda Freire tem 21 anos é uma das melhores amigas de Virginia Fonseca ( Foto: Instagram )

Uma curtida de Vinicius Júnior em uma foto de biquíni publicada por Duda Freire movimentou as redes sociais na última quarta-feira (15). A interação do atacante do Real Madrid com a influenciadora chamou a atenção dos internautas porque ela é uma das melhores amigas de Virginia Fonseca, com quem o jogador tem sido apontado de reatar um romance.

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A curtida "suspeita" do atleta foi em uma série de cliques de Duda durante uma viagem à Itália. Nas fotos, ela aparece deitada sob um jet ski, e em outra, tomando banho de ducha.

Duda tem viajado pelo país europeu ao lado de Virginia Fonseca, Vini Jr e outros amigos.

Foto de biquíni de Duda Freire recebe curtida de Vini Jr. e movimenta a internet (Print)

Saiba quem é ela:

Natural de Goiânia, Maria Eduarda Freire tem 21 anos e soma mais de 4 milhões de seguidores no Instagram. Ela ganhou projeção nas redes sociais ao aparecer com frequência ao lado de Virginia em viagens, eventos e momentos da rotina da influenciadora.

Romance com assessor de Vini Jr

Duda também já viveu um relacionamento de cerca de três anos com João Victor, padrinho de Maria Alice, filha da influencer e amigo de infância de Zé Felipe. Atualmente, mantém um relacionamento discreto com Felipe Silveira, assessor e melhor amigo de Vini Jr.

Polêmicas

Além da carreira como influenciadora digital, Duda também esteve no centro de outra repercussão neste ano. Em fevereiro, o pai dela, Dyogo Hilario Tocafundo, foi preso em Goiânia após ser condenado a cinco anos de prisão por tráfico de drogas.

Segundo as investigações, ele era considerado foragido da Justiça e é apontado como integrante de um esquema de distribuição de drogas em bairros nobres da capital goiana.

Após a repercussão do caso, a influenciadora publicou um comunicado nas redes sociais para esclarecer que não tem envolvimento com os atos atribuídos ao pai.

"Diante de tudo o que tem sido divulgado nos últimos dias, senti que precisava me manifestar com calma e respeito. Lamento muito a situação envolvendo meu pai e, como filha, me solidarizo com o momento difícil que ele está vivendo. Ainda assim, preciso deixar claro que as decisões e atitudes dele são de responsabilidade exclusivamente dele e não representam quem eu sou, meus valores, minha história ou a forma como conduzo minha vida pessoal e profissional", escreveu.

Na mesma publicação, Duda afirmou que não mantém convivência próxima com o pai há algum tempo e contou que trabalha desde os 15 anos. Ela afirmou queassumiu cedo responsabilidades financeiras da família, incluindo os cuidados com a mãe, a irmã e o tratamento de saúde do avô.