Duda Freire se pronuncia após prisão do Pai; veja o que ela disse

Segundo Duda, ela e o pai não têm uma convivência próxima há algum tempo

Estadão Conteúdo

A influenciadora Duda Freire se manifestou pela primeira vez nesta sexta-feira, 27, sobre a prisão de seu pai, Dyogo Hilario Tocafundo, realizada nessa quinta-feira, 26, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar, ele estava foragido da Justiça e tinha condenação por tráfico de drogas, com mandado em aberto desde 2025.

"Lamento muito a situação envolvendo meu pai e, como filha, me solidarizo com o momento difícil que ele está vivendo. Ainda assim, preciso deixar claro que as decisões e atitudes dele são de responsabilidade exclusiva dele e não representam quem eu sou, meus valores, minha história ou a forma como conduzo minha vida pessoal e profissional", escreveu a influenciadora em seu perfil no Instagram.

Segundo Duda, ela e o pai não têm uma convivência próxima há algum tempo por "questões familiares". "Trabalho desde os meus 15 anos e, muito cedo, precisei assumir responsabilidades, sendo responsável pelo sustento da minha casa e pelos cuidados com minha mãe, minha irmã e tratamento médico do meu avô. E essa realidade continua exatamente a mesma", justificou.

Ainda em sua explicação, a influenciadora declarou que confia na Justiça brasileira e entende que a situação deve ser esclarecida dentro da lei. "Tudo o que construí até aqui foi com muito trabalho, esforço e dedicação. Nada veio fácil. Vou seguir focada na minha vida, na minha carreira e nos meus projetos, como sempre fiz", afirmou.

De acordo com informações das autoridades, o pai de Duda seria responsável por um esquema de venda de entorpecentes com sistema de "delivery", atendendo bairros nobres da cidade, como Setor Marista e Setor Bueno. Ele foi encaminhado à Central de Triagem da Polícia Penal e permanece à disposição do Judiciário.

Por fim, a influenciadora ainda pediu para que seus seguidores evitassem associá-la aos crimes do pai. "Peço, com respeito, que parem os ataques, os julgamentos e as associações injustas. Não é correto que eu seja responsabilizada ou atacada por escolhas que não são minhas", finalizou.

Com mais de 2,9 milhões de seguidores no Instagram, a influenciadora Duda Freire construiu uma presença expressiva nas redes sociais, onde compartilha conteúdos ligados ao universo fitness, moda e beleza.

A influenciadora se tornou ainda mais conhecida por sua proximidade com Virginia Fonseca. As duas costumam aparecer juntas em viagens, eventos, treinos e momentos do dia a dia. Duda é presença frequente na casa da empresária e acompanha de perto a rotina da família.

Neste ano, Duda também esteve em evidência durante o carnaval. Ela desfilou pela Acadêmicos do Grande Rio, escola de samba na qual Virginia ocupou o posto de rainha de bateria. Mais do que amizade, Duda também atua nos bastidores dos negócios de Virginia, participando de ações promocionais e auxiliando na divulgação de produtos.

