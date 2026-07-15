Thais Carla anuncia doação de roupas fitness após perder 101 kg
Influenciadora, que emagreceu após realizar uma cirurgia bariátrica, vai presentear 20 seguidoras com peças que não usa mais
Após perder 101 kg desde a cirurgia bariátrica, a influenciadora e dançarina Thais Carla anunciou que vai doar parte do seu antigo guarda-roupa fitness para seguidoras. O anúncio foi feito nas redes sociais na última terça-feira (15).
Segundo Thais, as peças não servem mais após a mudança no corpo e, em vez de vendê-las, decidiu presentear mulheres plus size. Ao todo, 20 seguidoras serão contempladas com caixas-surpresa contendo um ou mais looks de academia.
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A influenciadora explicou que as vencedoras serão escolhidas entre os 20 comentários mais curtidos da publicação. O prazo para participar segue até sexta-feira (17).
Ao anunciar a iniciativa, Thais afirmou que o processo de emagrecimento representa mais do que uma transformação física e também envolve autoestima e uma nova relação com o próprio corpo.
"Quero todas as minhas gordas maravilhosas vestindo uma roupa de qualidade e indo lindas malhar", declarou a influenciadora.
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