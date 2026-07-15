Após eliminação da França, web resgata desentendimento entre Mbappé e mãe de Lexa; relembre

Empresária contou que cobrou um pedido de desculpas do jogador; segundo Lexa, o desentendimento foi resolvido ainda durante a festa ( Foto: Reprodução/ Instagram )

A eliminação da França para a Espanha na semifinal da Copa do Mundo, na última terça-feira (14), fez com que internautas voltassem a comentar um episódio envolvendo o atacante Mbappé e a empresária Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lexa. Entenda:

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O caso ocorreu durante uma festa de Halloween promovida por Neymar, em Paris, na época em que os dois jogadores atuavam pelo Paris Saint-Germain (PSG), e voltou a circular nas redes sociais.

A história foi contada por Darlin durante participação no programa The Noite, em 2024. Segundo ela, o desentendimento começou quando uma pessoa fantasiada de Drácula pisou em seu pé durante a festa e seguiu sem pedir desculpas. A empresária disse que, naquele momento, não sabia que se tratava de Mbappé.

"Minha mãe não sabe quem é ninguém. Só que ela falou para mim: 'Se eu soubesse, eu seria da mesma maneira'", relembrou Lexa ao comentar o episódio.

Darlin afirmou que o jogador teria demonstrado indiferença após o ocorrido. "Ele olhou nos meus olhos e foi tipo 'pisei, f*da-se'. Foi quase isso que ele falou, e saiu", contou.

Ainda segundo a empresária, ela decidiu procurar o atleta para cobrar um pedido de desculpas.

"Bati nas costas dele e falei: 'Garoto, não está vendo que pisou no meu pé e me machucou, p*rra?'. Eu sei que ele não estava entendendo, mas ele sabe o que tinha feito, independentemente de não falar minha língua. Ele poderia ter feito qualquer gesto, mas não fez. Debochou", relatou.

Darlin disse que insistiu na cobrança após o jogador responder em francês e se afastar. "Ele falou alguma coisa na língua dele e virou as costas para mim. Eu virei ele de novo e fui para o barraco", afirmou.

Apesar do desentendimento inicial, Lexa contou que a situação foi resolvida ainda na mesma noite.