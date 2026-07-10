Rafael Cardoso desabafa após internação: 'Havia perdido o controle'

O ator Rafael Cardoso, de 40 anos, voltou às redes sociais para falar sobre o tratamento contra a dependência química e o alcoolismo. Internado voluntariamente em uma clínica de reabilitação, o artista publicou uma carta aberta na qual afirmou que perdeu o controle da própria vida e disse estar vivendo um processo de recuperação.

Na publicação, feita após 33 dias de internação, Rafael afirmou que agora consegue enxergar com mais clareza a gravidade do transtorno. "Está tudo mais claro. A consciência do que eu estava fazendo da minha vida às vezes aperta forte, porém é necessária. Havia perdido o controle da minha vida. Só quem não via era eu mesmo", escreveu.

Segundo o ator, reconhecer a dependência foi um passo importante para seguir em tratamento. Ele afirmou que o transtorno por uso de substâncias não tem cura e destacou a necessidade de manter a recuperação de forma contínua.

Rafael Cardoso fala sobre recuperação

Na carta, Rafael disse que está focado na recuperação da saúde mental, física e espiritual. "Por isso preciso estar em processo de recuperação contínuo. Hoje tenho esta consciência. Estou aqui recuperando minha saúde mental, física e espiritual. Melhorando a cada dia!", afirmou.

O ator também agradeceu o apoio recebido durante o tratamento, especialmente da família e dos profissionais da clínica.

"Agradeço o carinho de cada um que está vibrando positivamente por minha recuperação, especialmente à minha família: meu pai, Carol, minhas tias e primos, bem como todos que sei que estão nesta corrente familiar", escreveu.

Rafael Cardoso é pai de três filhos: Aurora, de 12 anos, e Valentim, de oito, do casamento com a atriz Mari Bridi, além de Helena, de três anos, do relacionamento com a psicóloga Carol Ferraz.

Internação ocorreu após episódio em evento

A internação aconteceu após uma recaída admitida pelo próprio ator. Dias antes de iniciar o tratamento, Rafael participou de um evento beneficente de divulgação do filme Sexo e Destino, em Volta Redonda (RJ).

Segundo relatos, o ator teria chegado aparentemente alcoolizado ao local e, por causa de seu estado, não conseguiu cumprir a programação prevista. A palestra que faria durante o evento acabou sendo cancelada.

Ator falava em retomada da vida pessoal

Antes da internação, Rafael havia afirmado, em entrevista ao jornal Extra, que vivia um período de reconstrução pessoal. Na ocasião, o ator disse que a participação no filme representava uma oportunidade de reflexão sobre sua trajetória.

Ele também comentou que estava retomando o convívio com os filhos e agradeceu o apoio da ex-esposa, Mari Bridi, durante esse processo.