VÍDEO: Carlinhos Maia sai em defesa de Lia Mendonça após polêmica com búfalo assado no Marajó

Influenciador publicou mensagens nos stories em apoio à paraense e afirmou que acredita que Lia “não força” seus conteúdos nas redes sociais

Carlinhos Maia saiu em defesa da influenciadora paraense Lia Mendonça após a repercussão envolvendo um vídeo de um búfalo assado inteiro na Ilha do Marajó. Em publicações feitas nos stories, ele demonstrou apoio à criadora de conteúdo e destacou a personalidade dela nas redes sociais.

“Eu não acho que a Lia força não. Ela é essa mulher mesmo que se atrepa nas coisas, mata bicho com a boca, quebra coco no dente, sabe? Você vê que é dela. Não sinto que essa menina força nada não e se força, força muito bem”, disse o influenciador.

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Os dois se aproximaram após a participação de Lia Mendonça no reality Rancho do Maia, projeto realizado por Carlinhos Maia, onde a influenciadora paraense ganhou maior projeção nas redes sociais.

Durante os vídeos publicados nos stories, o influenciador também comentou sobre a vontade de visitar o Pará ao lado de Lia. Ele brincou sobre a experiência e disse que pretende conhecer o Estado. “Eu queria ir lá um dia. Eu vou! Mas subir com um boi nas minhas costas não”, afirmou.

Ainda nas publicações, Carlinhos comentou sobre o vídeo do búfalo assado e contou que ficou impressionado com as imagens que circularam nas redes sociais.

“Eu amo assistir! Tem umas coisas que eu pulo, esse do ‘boi’ mesmo eu não aguentei. Deus me livre! Mas é curiosíssimo, a ‘bicha’ do nada subindo [da água] com um ‘javali’”, comentou.

Confira o vídeo de Carlinhos Maia:

Após a manifestação de apoio de Carlinhos Maia, Lia Mendonça compartilhou novamente o vídeo do influenciador e agradeceu pela mensagem. “Ouvir de quem construiu uma história e é referência não tem preço. Obrigada, Luiz Carlos, pelo carinho e pelos ensinamentos”, escreveu a influenciadora.

Sobre o caso

Lia se pronunciou sobre o caso na última quarta (15/7). Ela pediu desculpas às pessoas que se sentiram ofendidas e afirmou que não teve intenção de desrespeitar a cultura. Segundo a influencer paraense, o consumo da carne de búfalo faz parte da tradição e da culinária da região. Mendonça explicou que a proposta do conteúdo era mostrar aspectos considerados autênticos do Marajó.

A influenciadora também apresentou uma nota fiscal do frigorífico onde, segundo ela, o búfalo foi adquirido. Lia afirmou que o animal era proveniente de um estabelecimento legalizado e que a carne comercializada era própria para consumo.

Ainda na quarta (15/7), a Prefeitura de Soure divulgou uma nota no Instagram, em que informou “não tem qualquer vínculo, autoria ou participação no conteúdo” de Lia. A gestão municipal reforçou que “nenhum servidor, colaborador ou membro da rede municipal possui aval da gestão para associar o nome da instituição a ações, publicações ou iniciativas que não estejam alinhadas aos valores e diretrizes” da administração municipal.

“O Município reconhece a criação bubalina como atividade histórica, ligada à economia, inclusive a economia familiar e ao sustento de centenas de famílias, desenvolvida há gerações com técnica e conhecimento próprios das comunidades marajoaras e respeito à bubalinocultura. Trata-se de uma atividade regulamentada e amplamente reconhecida como parte da matriz produtiva e cultural da região”, comunicou.