Filmagens de 'O Funeral', novo filme de Carolina Markowicz, são encerradas em Belém

Theatro da Paz foi um dos cenários da produção, que também teve filmagens em outras regiões do Pará

As gravações de “O Funeral”, novo longa-metragem da cineasta Carolina Markowicz, foram encerradas esta semana em Belém. A produção, que passou por diferentes regiões do Pará, teve como um dos cenários finais o histórico Theatro da Paz, um dos principais cartões-postais da capital paraense.

O cronograma também incluiu locações em Fordlândia, Ilha do Marajó e Santarém, antes da conclusão na capital paraense.

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O longa conta com um elenco formado por nomes conhecidos do audiovisual brasileiro, com Camila Márdila (Que Horas Ela Volta?), Maeve Jinkings (Ainda Estou Aqui), Julio Andrade (Sob Pressão), Robério Diógenes (O Agente Secreto) e Rosa Malagueta (O Último Azul).

Conhecida por filmes como “Carvão” (2022) e “Pedágio” (2023), Carolina prepara uma obra que dialoga com seus trabalhos anteriores e apresenta uma história marcada por conflitos familiares, relações de poder e disputas por herança.

Segundo informações preliminares sobre a trama, “O Funeral” acompanha uma tradicional família brasileira de classe alta que enfrenta uma crise após a morte repentina do patriarca. Durante a cerimônia de despedida, a chegada inesperada de uma filha ilegítima muda a dinâmica entre os familiares e desencadeia uma disputa pela herança.

Belém recebe fim das gravações do filme “O Funeral”, de Carolina Markowicz (Reprodução/Instagram)

Após o encerramento das gravações, integrantes do elenco compartilharam registros da produção nas redes sociais, celebrando a conclusão do trabalho.

Em uma publicação nas redes sociais, Maeve Jinkings destacou a importância de finalizar o filme em Belém e no tradicional teatro paraense.

“Terminamos de filmar O FUNERAL. Em Belém do Pará. No Theatro da Paz, onde na minha infância aprendi a sonhar com esse ofício”, escreveu a atriz ao compartilhar imagens das gravações.