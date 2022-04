Atriz Maeve Jinkings assume namorada com foto na Ilha do Combu

Pouco após a atriz Fernanda Souza assumir a nova namorada, a atriz Maeve Jinkings também decidiu tornar público o amor. A artista, que é filha de paraense, está namorando a escritora e diretora Carolina Markowicz e publicou uma foto do casal neste sábado (23), no Instagram. O registro mostra as duas tomando um banho de rio na Ilha do Combu, em Belém.

Na legenda da publicação, Jinkings escreveu: "Iemanjá abençoou, amor entre sereias segue o fluxo do rio, margeia borda que é hora larga hora estreita, água funda e água rasa que brinca com o ar, mas sempre de verdade porque é fluxo. É vivo. É amor de sereia. Iemanjá abençoou, amor. Assim como todos os orixás".

VEJA MAIS

Esta não é a primeira foto publicada por Jinkings ao lado Carol, que também dirigiu o filme "Pedágio", estrelado pela atriz. Entretanto, esta foi a primeira vez em que Jinkings deixou claro o relacionamento entre as duas.

O amor foi celebrado por famosos e colegas da atriz. "Aaaah, o amor quando acontece", disse a cantora paraense Gaby Amarantos. "Amor é benção. É água cristalina, é festa de carnaval", escreveu Fabiula Nascimento. "Que lindas", escreveu a atriz Tainá Muller.

A namorada, Carol, também compartilhou uma foto com a artista. Dessa vez, a imagem mostra as duas curtindo uma noite na Estação das Docas. "Furacão paraense, mon amour", escreveu ela, na legenda da imagem.