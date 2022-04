Fernanda Souza e namorada são amigas de infância; saiba mais sobre a relação das duas

A atriz Fernanda Souza anunciou na última sexta-feira (22) que está namorando Eduarda Porto. Desde que terminou o casamento com o cantor Thiaguinho, esse é o primeiro relacionamento que a eterna "Mili" assume publicamente. Apesar de a revelação do novo casal ser recente, a relação das duas parece ser bem antiga. Isso é o que indica alguns posts que a web resgatou no Instagram da atriz.

Em um deles, de setembro de 2016, Fernanda diz que "sabe que uma pessoa é diferenciada quando é a melhor amiga da Mili e da Sandy", se referindo à Eduarda.

(Reprodução / Gossip do Dia)

Em maio do mesmo ano, a atriz também publicou uma foto com a agora namorada. Na imagem, que está em preto e branco, as duas estão deitadas no chão se olhando.

"Pensei tanto no que escrever pra você... Mas aí olhando essa foto, dá pra ver que nem precisa dizer: nosso olhar diz tudo! Te amo como amo poucas pessoas no planeta! Te amo com um amor que senti poucas vezes...", escreveu Fernanda na legenda. Veja:

(Reprodução / Gossip do Dia)

Já em 2015, a atriz repostou uma foto que Eduarda havia postado das duas. No post, Eduarda diz que enquanto os maridos viajam, elas botam o "papo em dia". Já Fernanda fala sobre a amizade das duas. "Sabe aquela amizade que você cresce junto? Aprende, erra, respeita, aceita, não cobra e ama sem limites??? Ela faz parte do meu seleto grupo de amigos assim...!!", define.