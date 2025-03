Ator Steve Park revela ter sofrido racismo nos bastidores de 'Friends'

O ator Steve Park, que participou de dois episódios da sitcom Friends entre 1996 e 1997, revelou recentemente que enfrentou um ambiente “hostil” e “tóxico” durante as gravações, além de ter sofrido racismo nos bastidores da produção.

Em entrevista ao podcast Pod Meets World, Park, que tem ascendência sul-coreana, afirmou que o preconceito era algo recorrente em Hollywood naquela época. Ele relembrou um episódio envolvendo o ator James Hong, que também participou das gravações ao seu lado. Segundo Park, os assistentes de direção usavam termos racistas ao chamá-los para o set.

"Já naquela época, eu senti que era um ambiente tóxico. James Hong estava nos episódios comigo, éramos as duas únicas pessoas asiáticas no elenco, e ouvi pessoas nos chamando para o set, dizendo algo como: 'Cadê a p*rra do cara oriental? Chamem o cara oriental!'", relatou o ator.

Park também destacou que esse tipo de comportamento era considerado normal nos bastidores da indústria na década de 1990 e lamentou a falta de qualquer repreensão diante dessas falas.

"Isso é maior do que este programa. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Isso era o normal em Hollywood em 1997. E ninguém sentiu a necessidade de corrigir isso ou dizer algo sobre", afirmou.

A série Friends foi um dos maiores sucessos da TV nos anos 1990 e 2000, impulsionando a carreira de Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry. No entanto, a produção já recebeu diversas críticas ao longo dos anos pela falta de diversidade no elenco e nos roteiros.

Atualmente, Steve Park integra o elenco de Mickey 17, novo filme do premiado diretor Bong Joon-ho (Parasita). O longa é estrelado por Robert Pattinson, Mark Ruffalo, Naomi Ackie e Toni Collette, e narra a história de uma expedição humana enviada para colonizar um planeta congelado.