Ator José Mayer é internado com suspeita de surto psicótico

O ator José Mayer, conhecido por diversos papéis em novelas da TV Globo, foi internado com suspeita de surto psicótico, como afirma o colunista Leo Dias. A internação acontece um mês após ele ter passado 10 dias no Centro de Terapia Intensiva de um hospital do Rio de Janeiro, por conta de uma hemorragia alveolar, em fevereiro.

De acordo com pessoas que estavam no local no momento em que o ator deu entrada no hospital, ele estava bastante desorientado, porém estável, mesmo falando coisas desconexas.

Em fevereiro deste ano, Mayer ficou internado no CTI da Casa de Saúde São José devido um sangramento no pulmão. Ele sofre com uma doença de origem autoimune que causa inflamação dos vasos sanguíneos dos alvéolos, conhecida como granulomatose de Wegener.

Polêmica

Recentemente, Mayer se envolveu em uma polêmica após chamar a antiga emissora de "nefasta empresa". O episódio aconteceu quando a atriz Christiane Torloni tentou mencionar o nome dele em um programa matinal da referida emissora, mas foi impedida por Patrícia Poeta.

Nas redes sociais, o ator agradeceu à antiga colega de trabalho. "Querida Torloni, apesar do desrespeito desta nefasta empresa, seu carinho aqueceu meu exausto coração. Um beijo carinhoso do seu parceiro", escreveu ele em seu perfil do Instagram.

Em 2019, José Mayer foi demitido da TV Globo após acusações de assédio sexual.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)