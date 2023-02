Ator José Mayer é internado no Rio de Janeiro com problema respiratório

O ator José Mayer foi internado na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, na última semana. Segundo informações do colunista Leo Dias, o ator teria sofrido uma hemorragia alveolar no pulmão, e sido encaminhado ao Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da unidade. No entanto, o quadro não é preocupante, e a expectativa é que Mayer receba alta em breve.

Em seu perfil no Instagram, Mayer deu notícias a respeito do seu quadro de saúde. "Conforme publicado pela imprensa, procurei a Casa de Saúde São José depois de uma indisposição respiratória. Fiquei internado para exames, mas já estou bem e devo ter alta nos próximos dias. Obrigado pela preocupação e carinho de todos", escreveu.

VEJA MAIS

Segundo informações do Metrópoles, pessoas presentes no hospital afirmam que o ator passou por um exame de tomografia na tarde desta sexta-feira (17/2) e os resultados foram positivos. Mayer também estaria com bom astral.