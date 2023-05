Ator irlandês Ray Stevenson, de 'Thor' e 'RRR', morre aos 58 anos de causa não informada

O ator Ray Stevenson morreu no último domingo (21), aos 58 anos. A notícia foi divulgada na manhã desta segunda (22) pelo publicitário do artista à revista Variety. A causa da morte, contudo, não foi divulgada.

O ator ficou ficou conhecido por sua participação em produções como "Thor", "R.R.R.: revolta, rebelião, revolução" e "O Justiceiro: em zona de guerra". Recentemente, ele participou da série "Ahsoka", do universo "Star Wars".

VEJA MAIS

Nascido na Irlanda, Ray Stevenson iniciou sua carreira com participações em séries de TV dos anos 1990 e acabou chamando a atenção de Hollywood no início dos anos 2000. Seu primeiro grande papel no cinema foi em "Rei Arthur", de Antoine Fuqua, em que interpretou um dos cavaleiros da távola redonda.