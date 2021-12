Assistimos ao novo 'Homem-Aranha'! Confira 5 perguntas sem spoilers sobre 'Spider-Man: No Way Home'

'Spider-Man: No Way Home' (Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa), que tem Tom Holland protagonizando o amigo da vizinhança, chegou aos cinemas e certamente é apontado por fãs ao redor do mundo como grande filme do ano. A equipe de O Liberal já assistiu ao terceiro filme da trilogia do 'Miranha' no 'Marvel Cinematic Universe' (MCU). Para te ajudar com dúvidas a respeito da obra, vamos responder cinco perguntas SEM spoiler. Confira.

1 - O filme é maior que o sugerido nos trailers e vazamentos ?

Sim! O novo filme do 'Homem-Aranha' apresenta situações não reveladas e que surpreenderam muitos fãs na sala de cinema. Segure a pipoca e prepare-se para fortes emoções.

2 - Precisa assistir os 7 filmes anteriores sobre o herói para entender o novo filme ?

Não necessariamente. Claro, se você é daquele fãs que não perdeu nenhum detalhe desde o primeiro 'Spider', de 2002, sua experiência será 100%, principalmente para entender os contextos de vilões mostrados nos trailers e que retornam para assombrar Peter Parker.

VEJA MAIS

3 - O filme é um fechamento de ciclo ou abre possibilidade para novas histórias ?

As duas coisas! 'No Way Home' fecha ciclos, mas também abre novas possibilidades para o MCU. Detalhes mal resolvidos ou pouco explorados são jogados na cara dos fãs.

4 - A 'Fórmula Marvel' está viva no filme ?

Está! Os personagens seguem o modelo de sucesso do estúdio e alternaram entre momentos de drama, emoção e, óbvio, muitas piadas soltas em diferentes situações.

5 - Tem cena pós-crédito ?

Sim! Assim que as letrinhas subirem na tela, continue sentado. O filme tem duas cenas pós-crédito.