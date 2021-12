Homem Aranha 3: Criador do Anime Geek fala sobre a alta expectativa para estreia do filme

Hoje estreia nos cinemas de Belém, o esperado “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa”. O filme já vem mostrando indícios de que será um sucesso de bilheteria na pré-venda. As expectativas acerca do terceiro filme da franquia, que conta com Tom Holand interpretando o protagonista, estão bastante altas. Tão altas quanto estiveram para Vingadores: Ultimato, como salientou o próprio Kevin Feige, diretor da Marvel Studios.

Segundo o fã e criador do Anime Geek Belém, Thyago Andrade, as expectativas para o filme são as mais altas possíveis. “Homem-Aranha, principalmente agora com a ausência do Homem de Ferro e do Capitão América nos cinemas, toma a dianteira no protagonismo do Universo Cinematográfico da Marvel. Outra coisa que eleva as expectativas é o fato de que, desde os primeiros teasers e trailers, a Marvel tem deixado evidente que trabalha o conceito de Multiverso de maneira muito contundente a partir deste filme. Além disso também há expectativas envolvendo os vilões de filmes anteriores do Homem-Aranha, protagonizados por Tobey Maguire e Andrew Garfield”, explicou.

Thyago completa que “falando em Tobey e Andrew, muitos vazamentos, sites de notícias especializados no assunto e - até mesmo - alguns deslizes dos próprios atores, dão a entender que teremos a presença dos Homens-Aranha anteriores, o que consolida de vez o multiverso. Com toda certeza que Homem-Aranha 3 é um fenômeno mesmo antes da estreia, basta observar a loucura por ingressos que a internet assiste todos os dias nas redes sociais. Mesmo em tempos de pandemia a procura foi absurda, já se fala em recordes de bilheteria, incluindo a possibilidade de ser a maior da história, desde o primeiro dia da pré-venda. Se isso não é ser fenômeno, eu não sei mais o que fenômeno é”, destacou.

A procura por um lugar para assistir o filme em sua estreia está sendo tanta que muitos sites vem apresentando problemas de tráfego no momento da compra, dentre outros problemas relativos ao excesso de procura. A história começa onde a anterior, "Longe de casa" (2019) terminou. Após ter sua identidade revelada pelo vilão Mystério (Jake Gyllenhaal), pouco antes de sua morte, o jovem Peter Parker tem a vida virada do avesso. Quando a nova fama prejudica o amigo e a namorada, ele busca um dos maiores magos do mundo (em um mundo onde magia é real), o Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch), na tentativa de reverter a situação. O feitiço no entanto dá errado (em uma das cenas mais irritantes do filme) e afeta a barreira entre dimensões paralelas. O resultado é o aparecimento de antigos vilões que sabiam que o Homem-Aranha é na verdade Peter Parker, mas não exatamente esse Peter Parker.

Thyago não esconde as projeções que fez em torno da obra. “O que eu espero para esse filme são muitas coisas, principalmente a consolidação do Tom Holland como um Homem-Aranha memorável, no nível dos outros dois anteriores. Além disso espera-se o ambiente perfeito que resultará no filme do Dr. Estranho que terá o título "Multiverso da Loucura". As expectativas sobre o filme são muitas, a maioria muito positiva, até mesmo porque - como fã - a gente sabe o quanto tem sido investido em tempo, dinheiro e principalmente paciência já que a Marvel e a Sony lutaram com tudo o que puderam para colocar o filme com precisão no calendário de filmes da Marvel. O tratamento que foi dado ao filme é de joia rara, então espera-se o melhor filme do Homem-Aranha dos últimos 25 anos. O que decepcionaria seria se não tivéssemos a presença de Tobey Maguire e Andrew Garfield reprisando seus Homens-Aranha no multiverso, isso seria um baque sem precedentes. Mas duvido muito que isso aconteça”, concluiu.