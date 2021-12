Três estreias e relançamentos agitam os cinemas da Grande Belém

Amor, Sublime Amor (estreia)

Dir: Steven Spilberg

Musical, 14 anos

Adaptado de um musical da Broadway, Amor, Sublime Amor conta uma história de amor e rivalidade juvenil que se passa na Nova Iorque de 1957. As gangues Jets, estadunidenses brancos, e os Sharks, descendentes e/ou porto-riquenhos, são rivais que tentam controlar o bairro de Upper West Side. Maria (Rachel Zegler) acaba de chegar à cidade para seu casamento arranjado com Chino (Josh Andrés Rivera), algo ao qual ela não está muito animada. Quando em uma festa a jovem se apaixona por Tony (Ansel Elgort), ela precisará enfrentar um grande problema, pois ambos fazem parte de gangues rivais; Maria dos Sharks e Tony dos Jets. Nesta história inspirada por Romeu e Julieta, os dois pombinhos precisarão enfrentar a tudo e todos se quiserem celebrar este romance proibido.

Família Monstro 2 (estreia)

Dir: Holger Tappe

Animação, Livre

A família Wishbone precisa resgatar Baba Yaga e Renfield das garras da caçadora de monstros Mila Star. Para isso, a família precisa novamente se transformar em uma vampira, o monstro de Frankenstein, uma múmia e um lobisomem. Durante a aventura, a família encontra novos monstros e significados de ser diferente das outras pessoas.

Monsta X: The Dreaming (estreia)

Dir: OH Yoon-Dong

Documentário musical, 12 anos

O grupo de k-pop MONSTA X sabe muito bem o quanto seus fãs os amam, por isso eles gravaram um filme mostrando intimamente a jornada deles de 6 anos, mostrando entrveistas particulares com cada membro do grupo e um pequeno show que fizeram exclusivamente para a MONBEE.

Hermanoteu na Terra de Godah - O Filme

Dir: Homero Olivetto

Comédia, 12 anos

Depois de ser eleito o novo papa, o Cardeal Gerônimo toma conhecimento formal de um grande segredo, mantido em total sigilo durante anos pela Igreja. Enquanto descobre a verdade a respeito dos apóstolos de Cristo, ele tem como fio condutor o destemido Hermanoteu, que ao longo de sua vida participou de momentos históricos e bíblicos cruciais, sempre se metendo nas piores enrascadas possíveis.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (pré-estreia, dia 15/12)

Dir: Jon Watts

Ação, 12 anos

Em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, Peter Parker (Tom Holland) precisará lidar com as consequências da sua identidade como aracnídeo ter sido revelada pela reportagem do Clarim Diário. Incapaz de separar sua vida normal das aventuras de ser um super-herói, Parker pede ao Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) para que todos esqueçam sua verdadeira identidade. Entretanto, o feitiço não sai como planejado e a situação torna-se ainda mais perigosa, forçando-o a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha.

Matrix 1999 (relançamento)

Dir: Lana Wachowski, Lilly Wachowski

Ação, 14 anos

Em um futuro próximo, Thomas Anderson (Keanu Reeves), um jovem programador de computador que mora em um cubículo escuro, é atormentado por estranhos pesadelos nos quais encontra-se conectado por cabos e contra sua vontade, em um imenso sistema de computadores do futuro. Em todas essas ocasiões, acorda gritando no exato momento em que os eletrodos estão para penetrar em seu cérebro. À medida que o sonho se repete, Anderson começa a ter dúvidas sobre a realidade. Por meio do encontro com os misteriosos Morpheus (Laurence Fishburne) e Trinity (Carrie-Anne Moss), Thomas descobre que é, assim como outras pessoas, vítima do Matrix, um sistema inteligente e artificial que manipula a mente das pessoas, criando a ilusão de um mundo real enquanto usa os cérebros e corpos dos indivíduos para produzir energia. Morpheus, entretanto, está convencido de que Thomas é Neo, o aguardado messias capaz de enfrentar o Matrix e conduzir as pessoas de volta à realidade e à liberdade.

Harry Potter e a Pedra Filosofal (relançamento)

Dir: Chris Columbus

Fantasia, Livre

Harry Potter (Daniel Radcliffe) é um garoto órfão de 10 anos que vive infeliz com seus tios, os Dursley. Até que, repentinamente, ele recebe uma carta contendo um convite para ingressar em Hogwarts, uma famosa escola especializada em formar jovens bruxos. Inicialmente Harry é impedido de ler a carta por seu tio Válter (Richard Griffiths), mas logo ele recebe a visita de Hagrid (Robbie Coltrane), o guarda-caça de Hogwarts, que chega em sua casa para levá-lo até a escola. A partir de então Harry passa a conhecer um mundo mágico que jamais imaginara, vivendo as mais diversas aventuras com seus mais novos amigos, Rony Weasley (Rupert Grint) e Hermione Granger (Emma Watson).

Vigaristas em Hollywood

Dir: George Gallo

Comédia, 14 anos

O produtor Max Barber contrai uma dívida junto do chefe da máfia Reggie Fontaine, devido ao seu último fiasco cinematográfico. Com a vida em jogo, Max produz um novo filme apenas para matar o protagonista numa acrobacia e cobrar o prémio do seguro. Mas quando Max escolhe Duke Montana, não espera que o velho alcoólatra se sinta revitalizado perante as câmaras. Incapaz de matar Duke, Max coloca-o em situações cada vez mais perigosas, das quais Duke se vai safando sempre. Até onde irá Max?

Mostra-me o Pai

Dir: Rick Altizer

Documentário, livre

Um grupo religioso se reúne para traçar um paralelo entre a paternidade e a própria figura de Deus Pai, que, em suas crenças, criou cada ser humano ao seu reflexo.

Resident Evil - Bem-Vindo a Raccon City

Dir: Johannes Roberts

Terror, 18 anos

Os últimos sobreviventes de Raccoon City lutam em uma cidade fantasma tomada por zumbis.

Missão Resgate

Dir: Jonathan Hensleigh

Ação, 14 anos

Em The Ice Road, depois que uma distante mina de diamantes desmorona na região norte do Canadá, um motorista de caminhão faz o impossível para conseguir atravessar o gelo e resgatar com vida os mineradores soterrados durante o acidente. Mas as condições climáticas pioram a cada minuto, tornando a missão cada vez mais difícil.

King Richard - Criando Campeães

Dir: Reinaldo Marcus Green

Drama, 12 anos

King Richard: Criando Campeãs é um filme biográfico inspirado em Richard Williams, pai das famosas tenistas Serena Williams e Venus Williams. Destinado a fazer de suas filhas futuras campeãs de tênis, Richard usa métodos próprios e nada convencionais, seguindo sua visão clara que construiu para as filhas Serena e Venus. Determinado, o pai das garotas vai fazer de tudo para fazer com que elas saiam das ruas de Compton para as quadras do mundo todo.

A Babá: O Chamado Das Sombras

Dir: Svyatoslav Podgayevskiy

Terror, 12 anos

Uma família se muda recentemente para a nova casa após o nascimento do bebê. Logo, eles contratam uma babá para cuidar da recém-nascida. No entanto, Egor, o filho mais velho, fala sobre o comportamento assustador da mulher, mas seus pais não acreditam nele. Então, um dia, Egor chega em casa e não encontra vestígios da babá e nem da criança. Também se depara com os pais em transe, sem ao menos lembrar que tiveram uma filha.

Encanto

Dir: Byron Howard, Jared Bush, Charise Castro Smith

Animação, livre

Encanto é a nova animação da Disney situada na Colômbia, sobre a extraordinária família Madrigal, que vive escondida em uma região montanhosa isolada, conhecida como Encanto. A magia da região abençoou todos os meninos e meninas membros da família com poderes mágicos, desde a superforça até o dom da cura. Mirabel é a única que não tem um dom mágico. Mas, quando descobre que a magia que cerca o Encanto está em perigo, ela decide que pode ser a última esperança de sua família excepcional.

Casa Gucci

Dir: Ridley Scott

Drama, 14 anos

House of Gucci é baseado na história de Patrizia Reggiani, ex-mulher de Maurizio Gucci, membro da família fundadora da marca italiana Gucci. Patrizia conspirou para matar o marido em 1995, contratando um matador de aluguel e outras três pessoas, incluindo o terapeuta. Ela foi considerada culpada e condenada a 29 anos de prisão. Quase 3 décadas de amor, traição, decadência, vingança e assassinato, o filme revela a importância e poder que o nome Gucci carrega e o quanto a família faz para ter o controle.

Clifford - O Gigante Cão Vermelho

Dir: Walt Becker

Aventura, livre

A estudante do ensino médio Emily Elizabeth conhece um criador de animais mágico que lhe dá um cachorrinho vermelho. Porém, ela nunca imaginou acordar e encontrar um cão gigante de três metros em seu pequeno apartamento em Nova York. Enquanto sua mãe está viajando a negócios, Emily e seu tio divertido Casey vão viver uma grande aventura pelas ruas de Nova York com a chegada do novo membro da família.

Ghostbusters: Mais Além

Dir: Jason Reitman

Comédia, 12 anos

Uma mãe solteira resolve se mudar para uma pequena cidade do interior com seus filhos. Ao chegar na nova casa, ainda sem saber ao certo o que vai acontecer, ela e seus filhos acabam descobrindo uma conexão com os Caça-Fantasmas originais e o que o seu avô, um dos integrantes dos Caça-Fantasmas, deixou para trás como legado para sua família. Mas nem tudo é brincadeira, com a descoberta de objetos e a chegada da casa, acontecimentos paranormais começam acontecer e só tem um jeito de acabar com eles: chamando os Caça-Fantasmas!

Eternos

Dir: Chloé Zhao

Ficção científica, 12 anos

Originários dos primeiros seres a terem habitado a Terra, Os Eternos fazem parte de uma raça modificada geneticamente pelos deuses espaciais conhecidos como Celestiais. Dotados de características como imortalidade e manipulação de energia cósmica, eles são frutos de experiências fracassadas de seus próprios criadores, que também foram responsáveis por gerar os Deviantes, seus principais inimigos.

CIRCUITO ALTERNATIVO

Cine Líbero Luxardo (Av. Gentil Bittencourt, 650 - Nazaré - Centur)

Bob Cuspe - Nós não gostamos de gente

Cesar Cabral, BRA, 16 anos

De 9 a 15/12 (exceto dia 13): 16h30

O cartunista Angeli sofre de uma crise de ansiedade e pensa em matar Bob Cuspe, o famoso personagem punk e agressivo criado na década de 1980. Enquanto isso, dentro de sua cabeça, o próprio Bob Cuspe pensa em como fugir de um cenário pós-apocalíptico com ajuda de Rê Bordosa, Wood & Stock, os Skrotinhos, Rhalah Rikota e os irmãos Kowalski.

Cabeça de Nêgo

Déo Cardoso, BRA, 14 anos

De 09 a 15/12 (exceto 13/12): 18h10

Após reagir a um insulto em sala de aula, Saulo (Lucas Limeira) é expulso da escola, recusando-se a sair das dependências da instituição. Em sua ocupação, ele usa as redes sociais para expressar todo o seu descontentamento com a direção da escola, expondo o abandono e a solidão sofridos por ele e outros estudantes, iniciando um verdadeiro movimento estudantil.

Deserto Particular

Aly Marituba, BRA, PT, 16 anos

De 09 a 15/12 (exceto 13/12): 20h

Daniel é um policial exemplar, mas acaba cometendo um erro que coloca sua carreira e honra em risco. Não vendo mais sentido em continuar vivendo em Curitiba, ele parte em busca de Sara, a mulher com quem vive um relacionamento virtual.

PROGRAMAÇÃO VIRTUAL

Mostra Ecofalante de Cinema

Em comemoração aos 60 anos de existência do Parque Indígena do Xingu, 31 filmes produzidos de 1932 a 2021 vão ser exibidos até 12 de dezembro. Acesso em: https://www.ecofalante.org.br/ ou https://culturaemcasa.com.br/.

Festival de Brasília

Até o dia 14 de dezembro acontece a 54º edição do Festival de Brasília. Cerca de 63 filmes vão ser exibidos. Acesso em: https://innsaei.tv/inicial.

Itaú Cultural Play

A plataforma de streaming adicionou em seu catálogo 11 filmes de cineastas com sólida produção no circuito alternativo: Vincent Carelli, Marcos Magalhães e Juliana Vicente. A programação pode ser acessada no site www.itauculturalplay.com.br.