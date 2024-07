Artista visual paraense PV Dias mostra intervenções na Casa Museu Ema Klabin, em SP

A primeira vista, observar gravuras de paisagens antigas com a intervenção de figuras contemporâneas confeccionadas em outro tempo e com técnica e material diferentes pode causar estranheza a quem tem a linearidade como lente no dia a dia. Mas, ao se refletir sobre a intenção do artista, percebe-se que a série "Disse-me-disse" do artista visual paraense PV Dias na exposição "Rio de Janeiro, XIX – XXI", tem mesmo muito a dizer. Ela fala de tempos e espaços, relações de poder que cruzam a história do povo brasileiro. E isso pode ser conferido neste sábado (6), às 11h, no lançamento do catálogo da mostra na Casa Museu Ema Klabin, na rua Portugal, 43 – Jardim Europa - São Paulo.

PV Dias: talento paraense quebra barreiras nas artes visuais (Foto: Denise Andrade)

Aberto ao público, o evento contará com a presença do artista PV Dias, que produziu a série em diálogo com o álbum de gravuras do suíço Johann Jacob Steinmann. A exposição foi aberta em 11 de maio. Curadores da mostra e autores convidados farão apresentação dos textos. Até 11 de agosto, o público confere a exposição que questiona como as primeiras representações da paisagem carioca do século XIX podem ser reavaliadas hoje.

VEJA MAIS

Debate

"A Casa Museu disponibilizou esse acervo para a intervenção, por meio de um processo digital, cujos impressos são expostos ao lado dos trabalhos originais. Eu pude, inclusive, fazer uma intervenção aproveitando o vidro que cobre um trabalho da Tarsila do Amaral, confeccionado em 1923", conta PV Dias. O artista nascido em Belém mora no Rio de Janeiro há 8 anos e atua como professor de Fotografia no IFRJ. "As figuras das intervenções debatem as questões raciais do Rio de Janeiro, inclusive, os quadros têm uma moldura que aborda a escravidão, e, então, busco debater esses temas na exposição", acrescenta PV Dias.

PV Dias mostra intervenção em obra de Tarsila do Amaral (Foto: Arquivo pessoal)

Serão apresentadas as 12 gravuras que compõem o álbum "Souvenirs de Rio de Janeiro", produzido pelo suíço Johann Jacob Steinmann em 1836, e a série "Disse-me-disse", especialmente criada pelo artista PV Dias, com inserções de figuras contemporâneas nas paisagens.

Para aprofundar os temas levantados pela exposição, o catálogo traz textos dos curadores Paulo de Freitas Costa e Janaina Damaceno, da curadora-adjunta Ana Paula Rocha, do diretor e do vice-diretor da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, Alexandre Macchione Saes e Hélio de Seixas Guimarães, e da pesquisadora na ESPM-Rio, Isabella Perrotta. Traz também uma entrevista com PV Dias e imagens dos seus trabalhos e das gravuras de Steinmann, que pertencem à Coleção Ema Klabin e foram restauradas.

Aberto ao público, o lançamento será na área de eventos da Casa Museu Ema Klabin, onde os autores farão uma breve apresentação sobre os seus textos. O álbum "Souvenirs de Rio de Janeiro" foi um dos primeiros conjuntos de gravuras publicadas na Europa após a Independência do país, trazendo uma visão europeia da cidade, que promove a exuberância da paisagem natural, sem revelar suas tensões e conflitos. A exposição integra o projeto Casa Museu Ema Klabin Digital 2024, contemplado pelo Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais – PROMAC, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, e conta com o patrocínio da Marsh McLennan. A casa museu conta ainda com apoio da Klabin S.A.

Serviço:

Lançamento do catálogo "Rio de Janeiro, XIX - XXI"

Sábado, 6 julho de 2024

11h

Exposição "Rio de Janeiro, XIX – XXI"

"Souvenirs de Rio de Janeiro", Johann Jacob Steinmann, 1836 e "Série Disse-me-disse", PV Dias, 2024

Até 11 de agosto de 2024

Visitas livres

Quarta a domingo, das 11h às 17h, com permanência até às 18h

Visitas mediadas

Quarta, quinta e sexta, às 11h, 14h, 15h e 16h

Sábados, domingos e feriados, às 14h

Rua Portugal, 43 – Jardim Europa - São Paulo, SP

Entrada franca, com sugestão de contribuição voluntária

Site: https://emaklabin.org.br