Museu de Arte de Belém recebe exposições "Levantes Amazônicos" e "Impermanência"

Duas novas exposições serão inauguradas nesta sexta-feira (5) no Museu de Arte de Belém (Mabe), da Prefeitura Municipal: "Levantes Amazônicos", na sala Theodoro Braga, às 17h, e "Impermanência", na sala Antonieta Santos Feio, às 19h. A entrada é gratuita, e o público pode visitar as mostras de terça a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, e aos sábados, das 9h às 13h.

As exposições de artistas locais no Mabe visam propor reflexões sobre o mundo contemporâneo, focando nas múltiplas culturas e territórios amazônicos. Além disso, garantem o acesso de pessoas de todas as idades às artes visuais produzidas em Belém.

Levantes

Em "Levantes Amazônicos", mostra que ficará aberta de 5 a 28 de julho na Theodoro Braga, o público poderá conferir as relações entre imagens, emoções e lutas políticas na Amazônia. "O termo 'levantes' pode ser utilizado como metáfora ou alegoria para diversas manifestações políticas, que incluem formas e corpos em movimento, desejos persistentes por justiça e emancipação, gestos indignados e desobedientes, mas também afirmações de liberdade, demonstrações de esperança e as múltiplas maneiras de reexistir e reinventar a si mesmo", explica o professor Leandro Lage, do programa de Pós-Graduação em Comunicação, Cultura e Amazônia da Universidade Federal do Pará (PPGCOM-UFPA) e coordenador do projeto.

A exposição contará com mais de 50 obras de 43 artistas locais, as quais foram selecionadas com base em trabalhos em variados formatos: fotografias, produções audiovisuais, pinturas, gravuras, esculturas, entre outras obras de caráter experimental, para provocar diferentes modos de ver, pensar e sentir.

“Eu irei expor a narrativa ‘Levantes de Afeto’, que consiste em um conjunto de fotografias compartilhadas e do olhar do bem querer. Estou muito feliz por ter a oportunidade de expor o meu trabalho e comunicar sobre os afetos que existem na Amazônia”, conta Matt Sousa, fotógrafo e artista visual, um dos expositores selecionados para a exposição.

A exposição “Levantes amazônicos” faz parte das ações dos projetos de pesquisa intitulados “O destino da indignação: imagem e sublevações na Amazônia” e “Alegorias do sofrimento e da resistência: disposições afetivas da política em imagens fotográficas”, da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Pará (UFPA). Além disso, é realizada, em parceria com a Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), e com o Serviço Social do Comércio (Sesc) Pará.

Impermanência

Às 19h desta sexta (5), na sala Antonieta Santos Feio, será inaugurada a exposição “Impermanência”, da artista Sanchris Santos. A mostra seguirá aberta até o começo de setembro e contará com pinturas, esculturas e vídeo-performance, realizado pelo performer Jaime Barradas.

Em sua exposição, Sanchris Santos ousa conformar paisagens transitórias do ser, percorrendo camadas profundas de si e refletindo sobre a apreensão da realidade do que se sente e vive, como crenças, certezas e incertezas.

Segundo a artista, “Impermanência” é uma oferenda existencial que problematiza a condição humana, as insurgências e os atravessamentos de vida e morte cotidianos. "O tema da exposição traz reflexões sobre o indivíduo e a sociedade, com fundamentos em autores como Bergson, Bauman, e Dondis. Impermanência resulta das transformações que passei e que tenho visto o mundo passar. Na práxis da artista e professora, a dimensão estética é associada à dimensão política, provocadora de reflexões. Espero que o público visite e se permita ser tocado pelas obras, participe e contribua com suas interpretações", disse Sanchris Santos.

A curadoria da exposição foi realizada por Janice Souza, pesquisadora e educadora do Mabe. Ela declara que “a artista transita pelo universo das imagens e performances, focando no corpo, em construções e trajetórias. Essa exposição fala sobre o nascimento do corpo da mulher negra não-binária e como esse corpo está em estado de resistência o tempo todo. Durante a curadoria, fui tentando materializar essa Sanchris, que pensa e filosofa, em imagens e obras que possam nos impactar.”

As produções apresentadas ao público resultam do incentivo recebido da Secretaria de Cultura do Estado do Pará, pela Lei Paulo Gustavo. Além disso, a artista celebra a conquista por meio da Prefeitura de Belém, por meio da Fumbel.

“A procura do Mabe, como apoio à exposição, apresenta dois significados: emocional e apreço. O museu tem uma trajetória na história de Belém, o reforço desta história se verifica quando dá continuidade na gestão com profissionais que têm vínculo com a formação e atuação em artes, que amam o que fazem e olham para o museu compreendendo suas necessidades e perspectivas dentro do cenário social”, ressalta a artista Sanchris Santos.

Serviços:

Exposição “Levantes Amazônicos”

Abertura 05/07/2024

Horário: 17h

Local: Sala Theodoro Braga, térreo do Mabe, no Palácio Antônio Lemos,

Exposição “Impermanência”

Abertura 05/07/2024

Horário: 19h

Local: Sala Antonieta Santos Feio, térreo do Mabe