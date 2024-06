Mostra itinerante da Bienal das Amazônias chega a Marabá

No próximo sábado (22), o público de Marabá, no sudeste do Estado, vai poder conferir a exposição itinerante da Bienal das Amazônias. A primeira edição do projeto ocorreu em Belém, entre agosto e novembro do ano passado, com trabalhos de 123 artistas da Amazônia brasileira dos oito países da pan Amazônia e da Guiana Francesa. Em Marabá, as obras ficarão expostas para visitação gratuita no Serviço Social do Comércio (Sesc), até 17 de agosto.

Para a presidente do Centro Cultural Bienal das Amazônias (CCBA), Lívia Conduru, a escolha de Marabá para abrir a itinerância é emblemática. “Marabá é uma cidade de grande valor histórico e cultural para a Amazônia brasileira, porta de entrada para muitos migrantes de outras regiões do país, para além de ser terra escolhida por importantes artistas amazônidas para residirem e produzirem. Portanto, faz sentido para a Bienal das Amazônias iniciar sua itinerância pela Amazônia por Marabá”, diz.

O vernissage para convidados acontece na sexta-feira (21), às 19 horas, com a presença de artistas, autoridades, imprensa e influenciadores locais. A itinerância é patrocinada pelo Nubank e Shell, ambos por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A primeira edição teve patrocínio do Instituto Cultural Vale, também via Lei de Incentivo.

Vânia Leal, diretora de Projetos Especiais da Bienal, conta que a exposição assumiu o protagonismo do cenário artístico/cultural das Amazônias no ano de 2023. Ela avalia que a proposta de itinerância tem o importante papel de levar o acervo das Amazônias brasileira e internacional para os artistas e o público de diferentes regiões amazônicas. “Esse programa de mostras itinerantes vai ser realizado de forma consistente. Para nós, é muito significativo que a exposição viaje. A itinerância abre debates aproximados e atravessa territórios”, afirma.

PROGRAMAÇÃO

Já na abertura da Bienla, no dia 22, o SESC Marabá também recebe a primeira ação pedagógica da itinerância. Será uma mesa-redonda com participação da curadora Vânia Leal e os artistas locais Marcone Moreira, Armando Queiroz e Jairon Gomes, das 9 às 12 horas. O tema da programação será bem peculiar e familiar à população da cidade: “Tocantins e Itacaiúnas: encontro cósmico de rios”. A ideia é que, sempre aos sábados, haja uma programação diferente para movimentar os agentes culturais da cidade com rodas de conversas e palestras com pesquisadores e artistas. Durante a passagem por Marabá, mediadores treinados vão atuar na recepção dos visitantes para apresentar os trabalhos sob a ótica da interatividade. Nesse período, também será possível agendar visitas em grupos.

Além de Marabá, a Bienal itinerante vai até Manaus (AM), Macapá (AP), Boa Vista (RO) e São Luís (MA). O recorte é das curadoras Keyna Eleison e Vânia Leal. Em cada uma das cidades serão realizados site specifics inéditos, totalizando 18, sendo três em Manaus, três em Macapá, três em Marabá, dois em Canaã dos Carajás e sete em São Luís. Nas itinerâncias, a Bienal oferece um programa educativo formativo para mediação dos espaços expositivos em todas as cidades que compõem a rota: 45 mesas-redondas e 70 workshops.

SERVIÇO

Itinerância da Bienal das Amazônias

Período: de 22 de junho a 17 de agosto de 2024

Local: SESC Marabá (Av. Transamazônica, 1925 – núcleo Cidade Nova - Marabá/Pará)

Horário de funcionamento da exposição: segunda a sexta, das 8 às 20 horas; e sábados e domingos, das 8 às 12 horas.

Mais informações no perfil do CCBA nas redes sociais: @bienalamazonias