O Liberal chevron right Cultura chevron right

Artista paraense PV Dias apresenta obra na exposição 'Amazonia Açu', em Nova York

A mostra, que terá ainda palestras, oficinas, performances e visitas guiadas, reúne 34 artistas da Pan-Amazônia que revelam a potência cultural e estética da região

Enderson Oliveira
fonte

O paraense PV Dias participa de exposição em Nova York, nos Estados Unidos (Foto: Maressa Andriol/ Acervo Casa Museu Ema Klabin)

O artista, professor e pesquisador paraense Paulo Victor Santos Dias, mais conhecido como PV Dias, é um dos brasileiros que integra a exposição “Amazonia Açu”, em cartaz na Americas Society, em Nova York (EUA), entre 3 de setembro de 2025 e 18 de abril de 2026.

A mostra reúne 34 artistas e coletivos dos nove países que compõem a Pan-Amazônia, propondo um olhar plural e contemporâneo sobre a região, distante de simplificações e estereótipos.

Para isso, foram selecionadas mais de 50 obras produzidas a partir dos anos 1990: são pinturas, esculturas, vídeos, fotografias, cerâmicas e têxteis que celebram três décadas de produção artística e reafirmam a Amazônia como território de potência estética, cultural e simbólica.

Até alcançar esta reunião estética e social, foi necessário um amplo e árduo trabalho de curadoria, compartilhada por representantes dos países amazônicos: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. Do Brasil, participam Keyna Eleison e o paraense Mateus Nunes, ao lado de nomes como Elvira Espejo (Bolívia), María Wills (Colômbia) e Grace Aneiza Ali (Guiana).

Neste caleidoscópio artístico, PV Dias foi um dos selecionados da Amazônia Brasileira, com os maranhenses Gê Viana e Thiago Martins de Melo e o amazonense Hélio Melo.

Para além da obra: significado e coletividade

PV Dias apresenta “Interior de Uma Casa”, um desenho que sobrepõe figuras de pessoas negras a uma paisagem urbana marcada por prédios e concreto. A obra dialoga com a pintura oitocentista “Interior de Uma Casa do Baixo Povo”, atribuída a Guilhobel, reposicionando corpos negros em escala monumental.

Já exibida na Suíça e no Rio de Janeiro, a peça tensiona a relação entre ocupação e aprisionamento dos corpos. “Fotografo uma cidade, que poderia ser várias, e nela projeto indivíduos semelhantes a mim em grande escala: como se estivessem presos nesse espaço, mas ao mesmo tempo ocupando quase toda a paisagem”, explica o artista.

image Interior de uma casa. 70 cm x 70 cm. 2021. Pigmento mineral sobre papel algodão (Papel Hahnemühle Photorag) Prova do Artista. (Obra de PV Dias)

Para o artista, integrar a Amazonia Açu vai além do reconhecimento individual. “Essa exposição contribui para um aprofundamento em uma Amazônia que não se prende a um único ponto, mas se abre a uma pluralidade de narrativas. Considero que minha presença colabora para a formulação de uma perspectiva coletiva, junto a artistas do Suriname, da Guiana Francesa e de outros territórios igualmente importantes”, afirma.

É PV Dias que destaca ainda que o projeto ajuda a desconstruir visões limitadas da região. “Artistas pensam seus territórios para além dos clichês e estranhamentos do olhar estrangeiro. Vai ser muito importante exibir essa variedade de poéticas, não só uma Amazônia engessada popularizada durante décadas”, enfatiza

O artista

Nascido no Pará, em 1994, e morando no Rio de Janeiro há alguns anos, PV Dias estudou na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, é graduado em Comunicação Social pela Universidade da Amazônia (Unama), mestre e doutorando em Ciências Sociais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Sua pesquisa atravessa pintura, fotografia, vídeo e arte digital, com atenção especial a arquivos históricos e narrativas afro-diaspóricas.

PV já participou de exposições na França, na Suíça e em Nova York, e suas obras integram acervos de instituições como o Museu de Arte do Rio, o Museu Nacional de Belas Artes e o CCSP. Representado pela Galeria Verve, de São Paulo, mantém em 2025 uma agenda intensa: além da Amazonia Açu, expõe na mostra Funk!, na França, em projetos no Rio de Janeiro e em Belém, incluindo a abertura do Museu das Amazônias.

Programação

Na Amazonia Açu, além da exibição das obras, o público poderá participar de uma programação de palestras, oficinas, performances e visitas guiadas, além do lançamento de um catálogo ilustrado com textos críticos e ensaios dos curadores. A entrada é gratuita.

A exposição ocorrerá na Americas Society, o que também é bastante simbólico: desde os anos 1960, a instituição promove exposições, publicações e programas educativos que reforçam o pluralismo cultural das Américas.

Serviço

Exposição “Amazonia Açu”

Onde? Americas Society (680 Park Avenue, Nova York, EUA)

Quando? De 3 de setembro de 2025 a 18 de abril de 2026

Entrada gratuita

PV Dias

ARTES VISUAIS

ARTE

CULTURA

Nova York
