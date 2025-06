'Arraial do Caeté 2025' começa em Bragança, com show de Joelma nesta quinta-feira (5)

Um show da cantora Joelma, artista paraense de sucesso nacional, vai agitar a noite desta quinta-feira (5) no "Arraial do Caeté 2025", no município de Bragança, no nordeste do estado do Pará. O evento, promovido pela Prefeitura Municipal, começou na última terça-feira (3) e reúne uma série de atrações culturais para o público até o domingo (8).

Na terça (3) e quarta-feira (4), a tradição da festa junina com identidade amazônica foi realçada na cidade conhecida como a "Pérola do Caeté", palco da tradicional Festa da Marujada. Na terça, o público conferiu, no Palco da Cultura Popular, apresentações de grupos folclóricos, como o Boi-Bumbá Mimoso Bragantino, o Carimbó do Lions Idosos Sempre Unidos e o Boi-Bumbá Estrela de Ouro.

Em outro espaço, a Casa do Xote, foi a vez dos DJs Beto do Vinil e Rafael Rodrigues animarem a plateia, preparando o clima para as apresentações do Mestre do Xote e da Casa de Palha, com muito forró para todos. Já no Palco de Shows, os grandes nomes da noite foram Thiago Costa, Everton Lisboa e o DJ Jhonny Moraes, que comandou o encerramento da primeira noite com sets contagiantes, fazendo o público dançar até a madrugada.

VEJA MAIS

Na quarta-feira (4), a festa começou cedo com o Arraial Infantil do Caeté, reunindo jogos, brincadeiras tradicionais e apresentações culturais promovidas pela Biblioteca Pública Municipal de Castro e Souza, com a participação da educadora Antônia Ramos. À noite, o Palco da Cultura Popular continuou exaltando as tradições mediante a exibição do Boi-Bumbá Novilho Famoso, do grupo Coração de Pássaros Piripiri do Campo e do espetáculo do Carimbó Parauara.

A música seguiu na Casa do Xote, com apresentações de Joãozinho, Conça Saavedra e Ual dos Teclados, misturando tradição e inovação em ritmos juninos. O Palco de Shows recebeu os cantores Xand Avião e Natanzinho Lima, que atraíram uma multidão. Outra atração foi o DJ Kleytinho do Pará, que fechou a segunda noite com o astral em alta da plateia.

No palco, no coração

Por onde se apresenta, a cantora Joelma não deixa ninguém parado, ao som do calypso e de outros ritmos regionais que contagiam as pessoas em eventos e festas em geral. Nesta quinta-feira (5), às 22h, Joelma subirá ao Palco de Shows com toda sua energia e carisma. Como verificado em outros espaços dentro e fora do Pará, o público deverá ser numeroso em Bragança.

Além dessa "Diva", quem comparecer ao "Arraial do Caeté 2025" vai conferir a performance de Arthur Fernandes e DJ Wellerson Carvalho. O foco dos artistas, como não poderia ser diferente, é manter o ritmo acelerado e o astral elevado da plateia.

No Palco da Cultura Popular, a partir das 19h, as tradições continuam em destaque com os grupos Raízes do Caeté, Paramazon, Boi-Bumbá Flor do Campo e Boi-Bumbá Treme Terra. A Casa do Xote também brilhará, a partir das 20h30, com a presença da Banda Luares, de Índio Marques e de Kleyton Boock, ao som de muito forró e xote.

No mesmo pique, a sexta-feira (6) vai começar com programação voltada para o público infantil: a partir das 16h30, apresentação de escolas e quadrilhas mirins no Palco da Cultura Popular. À noite, às 23h, a emoção ficará por conta das atrações do Palco de Shows: o romantismo de Zezo, seguido da animação do Amigos do Forró e do carisma do DJ Beto do Vinil. Na Casa do Xote, a partir das 19h, a noite será marcada por uma maratona musical com Nil e Banda, Sandro Melo e Yan Oliveira, com forró tradicional e ritmos nordestinos.

Para o sábado (7), a partir das 9h, estão agendadas experiências culturais que incluem torração de farinha e oficinas de carimbó e de xote. Às 17h, o Arrastão da Cultura Popular tomará conta do espaço com cortejos de bois-bumbás, batuques e muito colorido.

As quadrilhas juninas vão dar um show de criatividade e coreografia no Palco da Cultura Popular, a partir das 19h30, com apresentações de grupos como Pérola Negra, Explode Coração e Flor do Sertão. No Palco de Shows, a partir das 22h, a noite contará com shows de Janderson Farias, Viviane Batidão e Faby Mel, encerrando com muita música eletrônica regional. A Casa do Xote promoverá, a partir das 19h, o esperado Concurso de Xote, que vai revelar talentos locais.

No domingo (8), último dia do "Arraial do Caeté", a partir das 21h, no Palco de Shows, o público vai conferir shows com DJ Netinho Pressão, a cantora Elô, o grupo Fruto Sensual, trazendo o melhor do tecnomelody, e a Aparelhagem Rubi. Na Casa do Xote, a programação, a partir das 19h, inclui Jenilson Ferreira, DJ Beto do Vinil, Amigos do Forró, Os Cabras da Peste e o grupo Jeito Nosso, encerrando a noite com muito xote e piseiro.

Programação do Arraial do Caeté 2025

Terça-feira (3)

Palco da Cultura Popular

Apresentação de grupos folclóricos: Boi-Bumbá Mimoso Bragantino Carimbó do Lions Idosos Sempre Unidos Boi-Bumbá Estrela de Ouro



Casa do Xote

DJs Beto do Vinil e Rafael Rodrigues animando a plateia

Apresentações

Mestre do Xote

Casa de Palha (forró)

Palco de Shows

Thiago Costa

Everton Lisboa

DJ Jhonny Moraes (encerramento com sets até madrugada)

Quarta-feira (4)

Arraial Infantil do Caeté (manhã e tarde)

Jogos, brincadeiras tradicionais e apresentações culturais com a Biblioteca Pública Municipal de Castro e Souza, participação da educadora Antônia Ramos.

Palco da Cultura Popular

Boi-Bumbá Novilho Famoso

Grupo Coração de Pássaros Piripiri do Campo

Espetáculo do Carimbó Parauara

Casa do Xote

Joãozinho

Conça Saavedra

Ual dos Teclados

Palco de Shows

Xand Avião

Natanzinho Lima

DJ Kleytinho do Pará (fechamento da noite)

Quinta-feira (5)

Palco da Cultura Popular (a partir das 19h)

Raízes do Caeté

Paramazon

Boi-Bumbá Flor do Campo

Boi-Bumbá Treme Terra

Casa do Xote (a partir das 20h30)

Banda Luares

Índio Marques

Kleyton Boock

Palco de Shows (às 22h)

Joelma

Arthur Fernandes

DJ Wellerson Carvalho

Sexta-feira (6)

Palco da Cultura Popular (a partir das 16h30)

Apresentação de escolas e quadrilhas mirins (público infantil)

Casa do Xote (a partir das 19h)

Nil e Banda

Sandro Melo

Yan Oliveira

Palco de Shows (às 23h)

Zezo

Amigos do Forró

DJ Beto do Vinil

Sábado (7)

Experiências culturais (a partir das 9h)

Torração de farinha

Oficinas de carimbó e de xote

Arrastão da Cultura Popular (às 17h)

Cortejos de bois-bumbás, batuques e muito colorido

Palco da Cultura Popular (a partir das 19h30)

Quadrilhas juninas: Pérola Negra Explode Coração Flor do Sertão



Casa do Xote (a partir das 19h)

Concurso de Xote (revelação de talentos locais)

Palco de Shows (a partir das 22h)

Janderson Farias

Viviane Batidão

Faby Mel (música eletrônica regional)

Domingo (8)

Casa do Xote (a partir das 19h)

Jenilson Ferreira

DJ Beto do Vinil

Amigos do Forró

Os Cabras da Peste

Grupo Jeito Nosso

Palco de Shows (a partir das 21h)

DJ Netinho Pressão

Cantora Elô

Grupo Fruto Sensual (tecnomelody)

Aparelhagem Rubi