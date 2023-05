Apresentadoras mencionadas em retrospectiva do caso Eloá adotam posturas divergentes

Após a exibição do caso Eloá Pimentel no primeiro episódio de retomada do programa Linha Direta, da Rede Globo, na última quinta-feira (4), a apresentadora Sônia Abrão decidiu não comentar as críticas recebidas por sua interferência no decorrer das negociações que estavam sendo conduzidas pela polícia durante o sequestro promovido por Lindemberg Alves e que resultou na morte da jovem. Na ocasião, a apresentadora conversou ao vivo com o assassino durante o crime, o que gerou indignação na web.

Os internautas esperavam que Sônia Abrão se pronunciasse sobre o caso em seu programa ao vivo, A Tarde é Sua (Rede TV!), mas ela seguiu com o quadro do programa sem mencionar o assunto ou as críticas recebidas nas redes sociais. Nas próprias redes, a apresentadora também não se manifestou.

Apesar de não ter falado sobre as críticas dessa vez, Sônia já afirmou em outra ocasião que “faria tudo de novo” e que este foi o momento mais dramático de sua carreira. “Sem dúvida foi o momento mais dramático da minha carreira! Fui a única pessoa com quem ela falou, ainda no cativeiro, três dias antes de ser morta. Fiquei muito tensa e emocionada. Faria tudo de novo”, declarou em entrevista à revista Quem.

Ana Hickmann admite ter errado na cobertura do caso Eloá e pede desculpas

Já a apresentadora Ana Hickmann se pronunciou sobre as críticas em relação à cobertura da imprensa no caso. Ela reconheceu ter tido uma "atitude errônea" na época do sequestro e assassinato da menina, em 2008, quando trabalhava no programa Hoje em Dia.

Durante a cobertura do sequestro e morte, Ana Hickmann pediu que Eloá ou Lindemberg dessem um sinal pela janela do apartamento onde estavam, o que foi considerado inadequado pela crítica e pelos internautas.

Em nota enviada ao portal Hugo Gloss, a assessoria de imprensa de Ana Hickmann lamentou a condução do caso e pediu desculpas às vítimas e suas famílias. A equipe da apresentadora também relatou que ela está sofrendo ameaças de morte nas redes sociais desde a exibição do programa Linha Direta.

Ana Hickmann reafirmou seu pedido de desculpas e pediu respeito neste momento, especialmente levando em consideração que as mensagens de ódio despertaram gatilhos emocionais em função do atentado que sofreu em 2016, em Belo Horizonte.