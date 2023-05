Cunhada de Eloá critica estreia do Linha Direta: 'revivendo a dor'

Na última quinta-feira (4), foi ao ar o programa Linha Direta, na TV Globo, com apresentação de Pedro Bial. Em sua estreia, foi contado a história do caso Eloá, mas parece que isso não agradou alguns familiares da vítima. Cíntia Pimentel, casada com irmão de Eloá, veio à público mostrar sua indignação.

A influenciadora publicou um texto através dos Stories de seu Instagram criticando a abordagem do programa. "Até ontem estava tudo tão bem, estávamos todos bem", começou Cíntia. "Hoje seria o aniversário de 30 anos (de Eloá). Eu não tenho propriedade pra falar em nome da perda, pois, apesar de sentir muito, não sinto na pele o que é perder um filho e peço a Deus que nenhum de nós experimente estar nesta situação", continuou.

O programa reuniu fatos sobre o caso, mas não expôs a família da vítima. A pessoa mais próxima de Eloá a dar seu depoimento ao Linha Direta foi uma vizinha da mãe da jovem.

“Existiram sonhos, anseios, sorrisos, planos, histórias e muito mais coisas positivas que poderiam deixar a memória sempre viva nessa e em outras gerações. Mas não, preferem a dor, preferem resumir a história somente ao que traz à tona os piores momentos da vida de alguém”, escreveu a cunhada mostrando sua indignação.

Por fim, Cíntia diz esperar que, por conta da repercussão, algumas leis sejam reformuladas. "Espero que isso sirva ao menos para sensibilizar o país e mostrar que algumas leis precisam ser revistas. Que Deus, novamente, console o coração dos que agora estão revivendo essa dor", concluiu.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)