Linha Direta: que ano foi ao ar a primeira versão do programa da TV Globo

Um dos programas de maior repercussão da TV brasileira está de volta, após 15 anos fora do ar. O Linha Direta teve seu retorno na última quinta-feira (4), sob o comando de Pedro Bial.

Sua primeira versão estreou em 29 de março de 1990, com Hélio Costa. Embora tenha durado apenas quatro meses no início, o Linha Direta chegou a contar alguns grandes casos da época.

Em seu primeiro episódio, foi abordado o caso das máscaras de chumbo, quando dois eletricistas foram encontrados mortos usando ternos, capas e, claro, as máscaras de chumbo, daquelas conhecidas por serem usadas contra radiação.

Apesar da repercussão, Hélio Costa decidiu deixar o programa para entrar na política em julho do mesmo ano de estreia. Foi só nove anos depois que o Linha Direta voltou para a alegria dos amantes de 'true crime'.

Em 1999 o programa retorna, dessa vez com apresentação de Marcelo Rezende. A segunda versão do programa seguiu a mesma abordagem da anterior, porém com melhores reconstruções e abordagens.

O primeiro episódio foi um dos que mais marcaram essa segunda fase. Na estreia, Marcelo contou sobre o assassinato do casal Paulo César Farias e Suzana Marcolini, que aconteceu em 1996. A exibição do caso teria ajudado em sua conclusão, que ocorreu cerca de seis meses após o programa ir ao ar.

As reconstruções do casos também ficaram famosas, sempre com atores desconhecidos, mas que hoje em dia é possível reconhecer muitos rostos que passaram por lá. Muitos famosos atuaram no programa no início de suas carreiras. Nomes como o de Fabiana Karla e Mateus Solano fizeram sua estreia na TV no Linha Direta.

Em agosto de 2000, Domingos Meirelles passou a comandar o programa, onde ficou até 2007. O jornalista contou diversos casos polêmicos, macabros e até assombrados, sendo até hoje o apresentador mais lembrado do programa. Agora, na nova versão, Pedro Bial comanda o Linha Direta com uma repaginada, mas sem mudar o formato já adorado pelo público.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)