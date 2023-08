Após ser criticada por aglomeração, Tata Werneck perde paciência e xinga internauta: 'Babaca'

Tata Werneck acabou perdendo a paciência e xingando um internauta, na noite da última quarta-feira,30, ao receber críticas por ter sido diagnosticada com Covid-19. Depois que a notícia da internação da atriz foi divulgada, confirmando o afastamento da artista das gravações de "Terra e Paixão" para tratar da doença, um usuário afirmou que ela não teria "se controlado" ao comemorar seu aniversário de 40 anos e estaria contribuindo para o surgimento de "novas variantes".

Segundo o comentário do internatuta, "Vai nascer uma nova variante vindo da festa! Put* que pariu, rico não se controla! Logo ela, que criticou tanto quem se aglomerava durante a pandemia", criticou. Porém, a humorista prontamente respondeu a acusação bem irritada.

"Vai levar no seu c*, sua babaca! Fui a única que ficou em casa nesses anos. Nunca desrespeitei uma pandemia. Vai a merd*", escreveu a atriz através do Twitter. Além dela, Jonathan Azevedo, seu colega de elenco em "Terra e Paixão", também teria dado positivo para a doença.

Confira trechos da festa de aniversário da humorista:

