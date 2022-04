Após descobrir problema de saúde, Patrícia Poeta se ausenta do 'É de Casa'

Patrícia Poeta não apresentou o programa ‘É de Casa’, na manhã deste sábado (2). O motivo foi revelado por Ana Furtado, logo no início do programa. Segundo a apresentadora, a colega foi surpreendida com um problema de saúde.

Ana explicou que Patrícia foi diagnosticada com pedras nos rins. “Infelizmente, gente, ela está com pedra nos rins, foi surpreendida. Ela está se cuidando e está bem”, informou. Vale lembrar que, em setembro do ano passado, Patrícia Poeta teve um outro problema de saúde. Na época, ela precisou realizar uma cirurgia de emergência após ter uma inflamação nas amígdalas.