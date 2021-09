Patrícia Poeta compartilha rotina de recuperação com os seguidores

Patricia Poeta vem utilizando o Instagram para compartilhar sua rotina de recuperação com os seus seguidores. No início do mês, a jornalista passou por uma cirurgia de emergência nas amígdalas, que a deixou internada e bem debilitada.

Em um post divulgado nesta terça-feira (21), a apresentadora apareceu durante suas sessões de fonoaudiologia. "Evoluindo dia após dia… O registro aí de cima é de uma das várias sessões de fono que tenho feito nesse período com ela, @lenykyrillos, minha primeira fonoaudióloga, desde os tempos de Jornalismo em SP, há 21 anos", escreveu ela na legenda, confira:

Em outra publicação, ela apareceu concentrada enquanto fazia fisioterapia para evitar riscos de trombose e melhorar a capacidade pulmonar. "Queridos, no processo de recuperação aqui. Fazendo fisioterapia pra não correr o risco de trombose e melhorar a capacidade pulmonar, depois da cirurgia. Curativo no rosto pra exercitar…abrir a boca. Alimentação com orientação médica, por conta dos pontos. E por aí vai…", relatou.