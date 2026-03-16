O Liberal chevron right Cultura chevron right

Após derrota no Oscar 2026, Kleber Mendonça Filho agradece apoio: 'Pronto para o próximo'

O filme 'O Agente Secreto' concorreu em quatro categorias, mas não conquistou estatuetas na cerimônia realizada em Los Angeles, no domingo (15)

Amanda Martins
fonte

Kleber Mendonça Filho (Instagram @kleber_mendonca_filho)

O diretor Kleber Mendonça Filho usou o "X", antigo Twitter, na madrugada desta segunda-feira (16) para comentar a participação do filme "O Agente Secreto" no Oscar 2026. A produção brasileira concorreu em quatro categorias, mas não conquistou estatuetas na cerimônia realizada nos Estados Unidos.

Em uma publicação, o cineasta agradeceu as mensagens de apoio recebidas após o resultado da premiação e mencionou novos projetos. “Obrigado, Brasil. Pronto para o próximo”, escreveu.

O longa esteve indicado nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator, com Wagner Moura.

Na categoria principal, Melhor Filme, a estatueta ficou com "Uma Batalha Após a Outra". Já o prêmio de Melhor Filme Internacional foi para "Valor Sentimental". Em Melhor Elenco, a vencedora foi a produção "Pecadores", enquanto o Oscar de Melhor Ator foi concedido a Michael B. Jordan.

