Após comprar nova mansão, MC Ryan vende antiga por R$ 4,5 milhões

MC Ryan está desapegando de sua antiga mansão em Mogi das Cruzes, São Paulo. O imóvel avaliado em R$ 4,5 milhões já não é mais o lar do funkeiro do hit “Tubarão te amo”, de 21 anos, que comprou outra casa milionária em um condomínio de luxo. O lugar está à venda por um motivo. MC Ryan é o mais novo proprietário de uma outra mansão localizada em um condomínio de luxo em Mogi das Cruzes.

Ryan realizou um sonho ao comprar uma casa ao lado da que vivia seu ídolo, MC Kevin, que morreu em maio de 2021. "Eu sou a prova viva que tudo pode acontecer. Nós somos artistas monstros de periferia. Acredita no seu sonho, menor. Eu sempre vi essa casa quando eu ia na casa do Kevin! Dono da casa mais cara do condomínio", celebrou o funkeiro.

O imóvel de luxo fica à beira de um lago, tem dois andares, piscina e até sala de cinema. "É casa de novela das nove", brincou Ryan. Os valores das mansões no condomínio variam de R$ 2 milhões a R$ 5 milhões.