Tatuada, avó de MC Ryan chama atenção nas redes sociais em seu aniversário

MC Ryan aproveitou o aniversário da avó, dona Vera Lucia, para parabenizá-la pelo dia, nesta quarta-feira, 1. A avó do Tubarão, como também é conhecido, chamou atenção pelas tatuagens, mudanças de cabelos e ser muito fã do funkeiro, fazendo questão de registrar e compartilhar os momentos ao lado de dele.

VEJA MAIS

"Família, hoje é aniversário da minha vozinha. Mãe, te amo muito. Muito obrigada por existir na minha vida, me ensinar bastante coisa, me educar, criar (...) Te amo, meu amor", disse Ryan em seus stories.

Através do seu Instagram, Vera Lucia compartilha com seus mais de 100 mil seguidores, fotos de passeios em praias ao lado de Ryan, da filha Myla Santana, dos netos e do namorado. Se mostrando fã número 1 do neto, a matriarca faz questão de postar os momentos em que o funkeiro canta para a família, participa de programas de TV e parte de seus clipes. Além disso, ela comanda um restaurante em São Paulo, que foi aberto pelo neto.