Após cirurgia, Safadão relembra drama: 'Não sentia as pernas'

Em entrevista ao programa 'Fantástico', da Rede Globo, que vai ao ar completa neste domingo (17/07), o cantor Wesley Safadão relatou o drama que viveu ao ser internado recentemente. Ele falou sobre a recuperação da uma cirurgia de urgência a que teve que se submeter para a retirada de uma hérnia de disco e contou que passou por momentos difíceis antes do procedimento.

VEJA MAIS

Em geral, pacientes com hérnia de disco não precisam fazer cirurgias, visto que as inflamações são absorvidas automaticamente pelo organismo em um período que pode variar de 4 a 8 semanas, como explicou o neurocirurgião do cantor, Francisco Sampaio Junior, em uma entrevista concedida ao jornal O Globo.

Segundo o médico, o cantor estava prestes a ter a “síndrome da cauda equina”, doença grave causada pela compressão e inflamação do feixe de nervos na parte inferior do canal vertebral, que acarreta em paralisia, incontinência intestinal, urinária e até perda de movimentos.

Alterações anatômicas pioraram a condição do artista, que tem vértebra de transição localizada entre as regiões lombar e sacral, característica apresentada por apenas 15% da população mundial, e ainda tem os canais vertebrados dos nervos muito curtos, o que o predispõe a danos neurológicos e doenças severas nos discos.

“Eu já não estava mais sentindo as minhas pernas. Eu conseguia ficar em pé, mas apoiado pelos braços”, disse o cantor. Questionado sobre o pós-operatório, Wesley Safadão afirmou que o problema foi resolvido, mas os cuidados ainda são necessários para total recuperação.