Wesley Safadão fala de retorno aos palcos e confirma show em Salinas

A preocupação de muitos paraenses neste verão era uma só: o cantor Wesley Safadão vem para Salinas? O cearense já confirmou presença no “Pé na Areia”.

O show dele será no próximo dia 23 de julho, com Eric Land e Rogerinho.

Em série de vídeos postados no perfil do Instagram do artista, ele confirmou a data de retorno aos palcos. “Cada dia que passa me acordo melhor, me sinto melhor. E a pergunta que todo mundo tá querendo saber, quando eu posso voltar a trabalhar? Ele me autorizou a trabalhar a partir da próxima semana, então dia 21 a gente começa”, afirmou o artista.

“Tem Fortal, depois tem Salinas e depois a gente segue a nossa agenda de compromissos”, acrescentou Safadão.

Faz uma semana que o cantor se operou para remover a hérnia do disco intervertebral, ele contou pelas redes sociais que que o procedimento que era para demorar 1h30, durou cerca de 4 a 5 horas.