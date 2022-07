Wesley Safadão deixa o hospital após alta hospitalar

O cantor Wesley Safadão recebeu alta hospitalar na manhã desta segunda-feira (11). Ele foi internado de emergência após sentir forte dores na coluna. No seu perfil no Instagram, Sdafadão compartilhou o momento que ele deixou o hospital acompanhado da esposa Thyane e membros da equipe médica que cuida dele.

Para quem não lembra, o cantor cancelou os shows no dia 25 de junho, por conta da sua primeira internação. Ele recebeu alta no dia 1º de julho, mas no dia 7 ele foi internado novamente e passou por uma cirurgia às pressas, para a retirada da hérnia de disco que o afligia.

O neurocirurgião Francisco Sampaio Junior, contou em entrevista ao jornal O Globo, como foi o processo: “Infelizmente, Wesley é uma exceção. Normalmente, os pacientes que tem hérnia de disco não precisam fazer cirurgias, pois as inflamações são absorvidas automaticamente pelo organismo em cerca de 4 a 8 semanas. Entretanto, na noite de quarta-feira, ele começou a se queixar novamente de dormência nas partes íntimas e nas nádegas. Sintomas graves de um dano neurológico”.