Mãe de Wesley Safadão pede orações para o cantor: ‘Recuperação do meu filho nas mãos de Deus’

Na quarta-feira (29), o cantor de forró Wesley Safadão anunciou em seu perfil no Instagram que precisará interromper a agenda de shows por motivos de saúde. Segundo a nota divulgada por sua assessoria, Safadão foi diagnosticado com hérnia discal e estreitamento do canal vertebral. Nas redes sociais, a mãe do cantor apareceu chorando e pediu aos fãs e amigos que orem pela melhora do filho.

Dona Bil, como é conhecida, publicou três stories em seu Instagram falando sobre a internação do filho por conta de dores frequentes na coluna. “Entrego a recuperação do meu filho nas mãos de Deus”, disse a mãe de Safadão.

Wesley Safadão e a mãe Dona Bill (Reprodução / Instagram: @dona.bil)

De acordo com a assessoria do cantor, no último sábado (25), outros seis shows já haviam sido cancelados, pois Wesley reclamava de fortes dores, ficando impossibilitado de realizar as apresentações nos palcos.

“Que logo ele possa estar de volta aos palcos fazendo o que ama fazer: cantar e encantar”, escreveu Dona Bil. A mãe do cearense estava bastante abatida em seus stories e pediu apoio da família e dos fãs para que permaneçam em orações pela recuperação de Wesley.

Mãe de Safadão faz pedido de oração em seus stories (Reprodução / Instagram: @dona.bil)

Na sequência, a mãe do cantor postou a música 'Deus Tem Um Plano', de Safadão com o cantor Clovis e compartilhou o comunicado oficial da assessoria, informando que Safadão será internado para um tratamento intenso da doença e permanecerá em repouso até uma nova avaliação dos médicos.

“Agradecemos o carinho e a compreensão de todos e vamos permanecer em oração para sua rápida recuperação e volta aos palcos”, disse a assessoria do cantor.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)