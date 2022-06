Wesley Safadão cancela agenda de shows após lesão na coluna

Wesley Safadão vai deixar de cumprir sua agenda de shows no final de semana por conta de uma lesão na coluna. Neste sábado (25), um comunicado foi publicado no perfil do cantor no Instagram falando sobre o problema de saúde do artista. As apresentações em municípios da Bahia e Paraíba não serão realizadas.

"Wesley encontra-se em recuperação de uma lesão na coluna e por recomendações médicas ficará em repouso. O artista retomará a agenda normalmente após alta médica", diz trecho do comunicado.

O texto não dá mais detalhes sobre o estado de saúde e a previsão de alta de Safadão.

Em publicações nos Stories, o cantor aparece andado com dificuldade e com o auxílio da esposa, a modelo Thyane Dantas, e embarcando em um avião particular. Na aeronave, Safadão reclamou de dores enquanto era massageado pela esposa.