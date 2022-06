Mulher de Safadão rebate bailarina: 'nunca troquei nenhuma palavra com ela'

A mulher de Wesley Safadão, Thyane Dantas, falou pela primeira vez após a polêmica de ter mandado a bailarina Thay Gonçalves não se aproximar do sertanejo. A esposa do sertanejo nega as acusações e declara que nunca chegou a falar com a dançarina.

Nas redes sociais, Thyane Dantas fez uma publicação que diz: "Empatia. Como sofrer consequências de algo que você não cometeu? Sim, no tribunal da internet isso é possível. Eu desconhecia essa história e essa moça até então. Nunca troquei nenhuma palavra com ela. Não faço ideia de como, quando e por que dessa situação ter chegado pra ela dessa forma. Isso não foi um pedido meu e jamais seria", começou.

A influencer ainda fala sobre ter sofrido, por muitos anos, com os ataques que recebe nas redes sociais. Ela revelou que isso a abalava, mas agora mudou:

"Foi todo um processo de amadurecimento para hoje eu conseguir falar sobre isso de forma tranquila. Afinal, são 10 anos. Gostaria de fazer um pedido a vocês pelos que ainda não conseguem vencer todas essas dores causadas pelo ódio gratuito enraizado em mentira, calúnia e difamação. Quando vocês escutarem alguma história, se deem o direito da dúvida. Se questionem quanto ao que vão ler aí", desabafa Thyane.

No final, Thyane ainda afirma que admira o trabalho das bailarinas. “Ter você, assim como todas as outras bailarinas, levando a arte de vocês, a beleza, a simpatia, é algo que só agrega ao evento do meu esposo. Você encantam, trazem brilho às apresentações, agradam ao público e aos fãs, e esse sempre será o motivo para tudo que é realizado”, encerra.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)