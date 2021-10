Wesley Safadão condenado por furar a fila da vacina e as novidades do BBB 22

O Égua do Babado! desta semana traz mais uma vez as últimas novidades envolvendo as celebridades. O cantor Wesley Safadão foi condenado após a justiça entender que o cantor furou a fila da vacina contra a Covid-19. O artista não aceitou a condenação e alega que não foi bem assessorado e, por isso, acabou tomando a vacina sem ser seu local de origem.

Outra novidade é a data de estreia do BBB 22 e possíveis nomes que vão compor a nova edição do reality no grupo pipoca e camarote. a data de estreia está prevista para 17 de janeiro de 2022.

A treta envolvendo o cantor Zé Vaqueiro e sua mãe também está entre os destques do podcast. Para saber de tudo é só conferir.