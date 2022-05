Wesley Safadão viraliza na web após saída de show: 'Não encosta'

Um vídeo de Wesley Safadão saindo de um show em São Luís, no Maranhão, viralizou na web neste sábado (15). Nas imagens, o cantor surge dando uma ordem seca, enquanto passa pelos fãs, cercado de seguranças. "Não encontra, não", disparou. As informações são da coluna de Leo Dias, do Metrópoles.

O momento foi registrado por uma fã que o esperava na saída do camarim e não gostou nada da reação do cantor. "Um artista dizer que não quer ninguém perto dele", legendou ela, nas redes sociais.

Segundo o colunista, a assessoria do artista justificou o ocorrido de outa maneira e disse que a ordem de não encostar teria partido de Wesley para os seguranças contratados pela produtora do evento. "Ele sempre atende todo mundo que está na passagem dele do camarim ao palco ou em qualquer lugar. Quem conhece ele sabe disso", disse.

Por outro lado, a coluna também recebeu vídeos em momentos diferentes do mesmo show, onde Wesley Safadão atende pacificamente outras pessoas, faz fotos, abraça e conversa.