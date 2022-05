Wesley Safadão doa R$ 200 mil para desabrigados de Recife

Wesley Safadão doou R$ 200 mil à ong Transforma Brasil, que busca dar auxílio às famílias desabrigadas pelas fortes chuvas que castigam o Recife. O cantor postou o comprovante da transferência nas redes sociais, assim como fotos e vídeos das enxurradas derrubando as casas na capital pernambucana. Ele legendou as imagens com pedidos para que mais pessoas ajudem as vítimas da tragédia.

"Recife precisa de todos nós! Já fizemos a nossa parte por aqui e contamos com a força de vocês para ajudar ainda mais. Além da doação em dinheiro, vamos contribuir com itens básicos para a reconstrução dos lares de famílias para que se restabeleçam com esperança. Nossos sentimentos às famílias atingidas e muita fé para recomeçar. Doe o quanto puder, a sua atitude faz a diferença!", escreveu ele anexando o número da conta para doação.

Não é a primeira vez que o astro faz a diferença em causas humanitárias. Durante a pandemia de covid-19, Wesley arrecadou alimentos e promoveu a distribuição das doações em várias cidades brasileiras. E, em dezembro do ano passado, ele doou o cachê de um show para vítimas das enchentes no estado da Bahia. Além de fazer as doações, o artista também convida os milhares de seguidores a serem solidários também.