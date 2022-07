Wesley Safadão piora e é submetido a cirurgia de urgência

O estado de saúde de Wesley Safadão, que recentemente cancelou a agenda de shows devido a uma hérnia de disco, se agravou e ele foi submetido a uma cirurgia de urgência na quinta-feira, 7. A informação foi revelada neste sábado, 9, pelo médico do cantor, o neurocirurgião Francisco Sampaio Junior, em entrevista a O Globo. Dois dias após o procecimento, a esposa de Wesley, Thyane Dantas, postou vídeo do cantor caminhando sozinho no quarto do hospital, sem ajuda, no Instagram.

Apesar da longa cirurgia, que durou 4 horas, Wesley permanece internado e já apresenta melhoras. Thyane Dantas postou na manhã deste sábado, no Story, um vídeo do marido caminhando no quarto do hospital e legendou com a frase: "Por aqui, cada dia melhor", junto a emojis de apaixonada e oração. A previsão é de que ele tenha alta até a segunda-feira, 11.

A cirurgia consistiu na remoção da hérnia do disco intervertebral. O procedimento foi coordenado pelo neurocirurgião Francisco Sampaio Júnior e também pelo médico cardiologista Roberto Kalil Filho.

"Infelizmente, Wesley é uma exceção. Normalmente, os pacientes que tem hérnia de disco não precisam fazer cirurgias, pois as inflamações são absorvidas automaticamente pelo organismo em cerca de quatro a oito semanas. Entretanto, na noite de quarta-feira, ele começou a se queixar novamente de dores nas partes íntimas e sentir as nádegas anestesiadas. Sintomas graves de um dano neurológico", explica Sampaio.

O neurocirurgião detalhou que os exames de Wesley apontaram que ele estava prestes a ter o que chamam de “síndrome da cauda equina”, doença grave causada pela compressão e inflamação do feixe de nervos na parte inferior do canal vertebral. Essa síndrome pode ocasionar paralisia, incontinência intestinal e urinária e outros desconfortos relacionados à sensibilidade.

A realização do procedimento foi comunicada aos fãs pelo Instagram do cantor que, na ocasião, detalhou que, em razão do estado de saúde de Wesley, estão cancelados os shows que estavam agendados até o dia 10 de julho.