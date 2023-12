Antônio Carlos Pimentel Jr. lança novo livro sobre bastidores da história política do Pará

No último mês de novembro, a editora Com Arte, ligada à Universidade de São Paulo (USP), publicou o terceiro livro do escritor, professor universitário e jornalista Antônio Carlos Pimentel Jr. Intitulado “A Biblioteca Vermelha de Raimundo Jinkings”, a obra leva o leitor a mergulhar nos recantos da biblioteca particular do livreiro e fundador da livraria que leva o seu sobrenome, resgatando quatro décadas de história política no Estado do Pará. O relançamento na capital paraense acontecerá na quarta-feira, 20, às 19h, no Núcleo de Conexões Na Figueredo, no bairro de Nazaré. O evento é aberto ao público e o exemplar será vendido no valor de R$ 60.

O trabalho de Pimentel, inicialmente uma tese de mestrado selecionada para a publicação pela Com Arte, traçou a formação de Raimundo e suas lutas em prol de uma sociedade mais justa e instruída em Belém durante a segunda metade do século XX. Na análise do autor, são comparadas as leituras do ativista política ao longo dos anos, destacando a interconexão entre o leitor e seus livros.

Ainda sobre a obra, o escritor narrava os eventos que moldaram a biblioteca pessoal de Jinkings, revelando os autores o obras que compunham seu universo particular, entre os anos de 1950 a 1990.

Em um dos trechos, é revelado curiosidades da abertura da Livraria Jinkings no bairro da Batista Campos. Raimundo foi preso depois do golpe militar de 64, perdeu o emprego e apostou na venda de livros para sobreviver e manter a família. Militou no Partido Comunista Brasileiro (PCB) até o fim da vida, em 1995.

Lançamento em Belém do livro “A Biblioteca Vermelha de Raimundo Jinkings”, do jornalista e professor Antonio Carlos Pimentel Jr (Divulgação/ Com Arte)

O prefácio do livro foi escrito por Isa Jinkings, viúva de Raimundo, que destaca a contribuição fundamental da obra para os estudos sobre a história do livro no Pará.

O professor Aníbal Bragança, da Universidade Federal Fluminense (UFF), escreveu na orelha do livro, destacando a relevância da obra para a história do livro e da leitura no Pará e no Brasil. Segundo Bragança, a contribuição de Pimentel é fundamental para compreender não apenas a vida de Raimundo Jinkings, mas também a evolução do panorama intelectual e político da região.

“Este livro apresenta a história da formação do livreiro Raimundo Jinkings e das lutas que enfrentou para realizar o sonho de uma sociedade melhor, mais instruída, mais justa e mais solidária, em Belém do Pará, na segunda metade do século XX”, escreveu o professor.

Sobre o autor

Nascido em 1966, em Belém do Pará, Antonio Carlos Pimentel Jr. é bacharel em Comunicação Social, jornalista profissional há 36 anos e professor universitário. Tem Especialização em Língua Portuguesa: Uma Produção Textual e mestrado em Estudos Literários, na linha de pesquisa sobre História do Livro e da Leitura, pela Universidade Federal do Pará (UFPA).

Publicou os livros “Os quês e o porquê” (2016, selo Publit - RJ) e “Tu já viste um rei?” (2020, selo Expedição Pará - PA), ambos sobre Jornalismo e a escrita.

Agende-se

Local: Núcleo de Conexões Na Figueredo;

Data: 20 de dezembro;

Horário: 19 horas;

Preço do exemplar: R$ 60,00.