Poesia de Max Martins é celebrada em sessão de leitura com artistas renomados em Belém

Na noite desta quinta-feira (14), a Livraria Travessia, localizada na Alcindo Cacela, no bairro do Umarizal, em Belém, vai receber uma sessão de leitura de poemas do escritor paraense Max Martins, às 18h30. A atividade, intitulada como “Max Martins: Encontro Poético”, faz parte da programação da livraria para prestigiar a chegada dos títulos da Editora da Universidade Federal do Pará (UFPA), ed.ufpa, nas prateleiras no espaço. O evento é gratuito e aberto ao público.

O encontro entre o público presente e as palavras escritas por Max Martins será conduzida por Edyr Augusto e contará com a participação dos atores Zê Charone, Adriano Barroso, Monalisa da Paz, Kesynho Houston, Luis Girard, Elias Hage e Pauli Banhos, membros dos grupos teatrais Palha, Gruta e Cuíra.

O projeto de reedição da obra do autor paraense, que colocou o Estado em uma posição de destaque na literatura nacional, iniciou há oito anos, pelas mãos da Editora da UFPA, com a publicação de três volumes: "O Estranho", "Colmando a Lacuna" e "Caminho de Marahu".

Em 2016, a jornada continuou com a publicação de "H'Era", "O Risco Subscrito", "A Fala entre Parêntesis" (em colaboração com Age de Carvalho) e "Para ter Onde Ir".

No ano de 2018, mais três volumes enriqueceram a coleção: "Anti-Retrato", "60/35" e "Marahu Poemas". O encerramento ocorreu em dezembro de 2021, com o lançamento de "Say it (over and over again)", concluindo os trabalhos de reedição da poesia completa do poeta em onze volumes. Toda a coleção foi reeditada em edição de luxo, apresentando capa dura revestida em linho, sobrecapa com fotos de Béla Borsoi, fina impressão e prefaciadores de alcance nacional.

SERVIÇO

Max Martins: Encontro Poético

Data: 14 de dezembro;

Horário: 18h30;

Local: na Livraria Travessia, no bairro do Umarizal;

Aberto ao público.