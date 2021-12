Museu da UFPA abre visitação ao cenário do livro Say it (over and over again), de Max Martins

O Museu da UFPA abriu visitação para o cenário da sessão de lançamento do livro Say it (over and over again), de Max Martins, publicado com o selo da Editora da Universidade Federal do Pará (ed.ufpa). O cenário conta com exposição de fotos, de uma linha do tempo sobre a vida do autor, de objetos pessoais e da coleção da poesia completa do poeta, publicada pela ed.ufpa. A visitação é gratuita e ocorre até 08 de janeiro, das 10h às 16h, exceto nos dias 24, 25 e 31 de dezembro de 2021 e nos dias 01 e 02 de janeiro de 2022.

A ambientação foi organizada pela Editora da UFPA para apresentar a vida pessoal e a obra de Max Martins no lançamento do livro que encerra os trabalhos de reedição da poesia completa do poeta, planejada em onze volumes, com organização e projeto gráfico de Age de Carvalho. Logo na primeira sala da exposição, os visitantes podem conferir peças do acervo pessoal do autor, adquirido pela UFPA, em 2010, que se encontra conservado no MUFPA. Estão em exposição a cadeira de trabalho do poeta, sua máquina de escrever, um baú e a placa “Porto Max”, que adornava a entrada de sua lendária cabana, na praia do Marahu, na ilha de Mosqueiro. Ainda há um display com a imagem de Max sentado em sua cadeira de trabalho, que foi parte do cenário do estande da ed.ufpa que homenageou o poeta na Feira Pan-Amazônica do Livro em 2013.