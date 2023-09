Escritora lança livro “Parte de Mim” sobre história de amor e luto pela filha

A dor de perder um filho ou filha é imensurável. A perda repentina que a comunicóloga Daniele Tavares teve com a morte a filha Manuela, então com 21 anos, para uma hepatite fulminante, até hoje ainda está um pouco aberta e talvez nunca cicatrize. Daniele aprendeu a conviver com o sentimento e elaborar o luto contado no livro “Parte de Mim”, que será lançado hoje (29) em Belém, a partir das 18h30, na Livraria Travessia. Cofundadora do coletivo Beco de Escritoras, esse é o primeiro livro solo da escritora curitibana.

“Parte de mim” conta a relação intensa, delicada e amorosa entre mãe e filha. Vidas que são atravessadas por um acontecimento avassalador transformando uma mãe que precisa lembrar, contar, e seguir em frente para refazer a vida. O livro é acima de tudo sobre o amor recíproco e incondicional entre mãe e filha.

“É muito difícil, esse luto não é uma coisa que você se cura, que passa e acaba. Você aprende a conviver com ele, é uma coisa que vai estar comigo para o resto da vida, não existe isso de ultrapassar ou superar. Existe o reaprender a viver a tua vida e uma outra forma e realidade. Falo isso para as mães. Tive a sorte de ajudar outras mães que passaram por situações parecidas, porque não tive o meu luto muito autorizado. As pessoas falavam ‘como assim você ainda está sofrendo, já passou muito tempo’. Eu digo calma às pessoas, estamos falando da perda de um filho, é uma dor muito grande, vamos respeitar, e entender”, ensina.

Daniele escreve no livro o “estatuto do luto” com as próprias regras. Dentre elas, a autora critica frases clichês que buscam consolar quem está triste pela morte de alguém querido. “Não venha me dizer que Deus sabe o que faz, não venha me dizer que ela está num lugar melhor. São frases automáticas, sei que sempre com o melhor objetivo possível de confortar, mas vamos prestar atenção o que a gente está falando e dar lugar às pessoas que estão sofrendo”, pede.

“Parte de Mim” foi lançado no dia 15 de maio, aniversário da filha Manoela. Já ocorreram eventos de lançamento em São Paulo, Curitiba, Garopaba, Florianópolis, agora em Belém e, em novembro, em Porto Alegre. Daniele tem se surpreendido com a recepção da obra. “Tem sido muito bom, não tive um retorno negativo. Estava preparada para tudo, achei que o livro ia mais para um caminho dos grupos de luto, e coisas assim, mas ele tem sido bem recebido no meio literário. As pessoas que leem trazem depoimentos emocionados, sensíveis”, relata.

Na narrativa, a autora faz as reflexões sobre a perda e as lembranças serem entremeadas de trechos da escrita da filha Manoela, como excertos de diários, listas e outros registros pessoais. O texto estrutura-se em um vaivém constante entre o presente da mãe que narra, lembra e reflete sobre a perda, e o passado dos acontecimentos marcantes e inesquecíveis, de um passado que não volta. Entretanto, o passado ganha novas cores por meio de uma escrita literária.

Daniele sugere a quem passa por uma grande perda pessoal que tente viver um momento de cada vez e busque apoio em quem entende essa dor. “Eu pensava o que vou fazer nessa hora para poder sobreviver, continuar respirando. Não vou pensar em como vai ser a vida nos próximos 50 anos. Agora, eu vou na aula de natação e depois vou ver o que pode acontecer, na hora seguinte. É uma hora de cada vez. O segundo conselho é procurar grupos de apoio que possam dar esse respeito. Nem sempre o apoio está do lado, nas pessoas próximas de você. Ás vezes, precisamos procurar quem já passou por isso, quem entendem o que você está sentindo. E, por último, dizer que de qualquer forma que infelizmente ou felizmente a gente sobrevive. A dor não passa, a saudade aumenta, mas a gente aprende um novo jeito de seguir enfrentando”, assegura.

Lançamento do livro “Parte de Mim”

Data: sexta-feira, dia 29

Local: Livraria Travessia, localizado na travessa Alcindo Cacela, nº 1404 – Umarizal.

Horário: 18h30

Entrada franca

